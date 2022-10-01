В Казахстане создается Министерство миграции и освоения целины

После долгих дискуссий правительство Казахстана определилось с тем, как именно оно воспользуется притоком мигрантов. За счёт их труда решено восстановить пахотные угодья на бывших целинных землях.

– Первый раз нам помог Никита Сергеевич Хрущёв, а теперь мы благодарим Владимира Владимировича Путина, – сообщил источник.

В ближайшее время в стране будут сформированы трудовые бригады под управлением Министерства миграциии и освоения целины. Новое ведомство в ближайшее время передаст мигрантам списки снаряжения, которое необходимо будет купить перед отбытием на поля.

МИД Казахстана также готовит обращение к мировой общественности с просьбой передать или продать Казахстану сохранившиеся трактора ДТ-54 и ДТ-75.

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