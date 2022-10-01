Быстрая мода: Беллу Хадид одели прямо на подиуме

На неделях моды Белла Хадид нарасхват у дизайнеров. Но, пожалуй, ни один выход на подиум модели не сравнится с тем, что фэшиониста увидели вчера на показе французского бренда Coperni, основанного Себастьеном Мейером и Арно Вайаном. В финале шоу, которое проходило в музее искусств и ремесел в Париже, Белла появилась почти обнаженная. Прикрывая грудь рукой, она уверенной походкой прошлась мимо гостей, в числе которых была и главная поклонница дизайнерского дуэта Кайли Дженнер, после чего поднялась на специальную площадку. А дальше началось то, что называется магией моды.

Двое техников, вооруженных устройствами, похожими на краскопульты, начали покрывать тело модели белой субстанцией. Сначала кажется, что на модель распыляют краску, но пара взмахов ножницами – и на Белле уже настоящее платье с эффектным разрезом до бедра. Никакого волшебства – лишь новые технологии, которые год от года внедряют в мир моды Coperni. Жидкую ткань, из которой и материализовался на глазах у зрителей наряд для Хадид – Себастьен Мейер и Арно Вайан разрабатывали вместе с учеными. В составе – волокна хлопка, пропитанные полимерным веществом. При соприкосновении с кожей он испаряется, и субстанция превращается в привычный материал.

Для женщин, которые выходят за пределы своего тела и никогда не опускают взгляда перед колючей проволокой морали, – так адресовали свое ноу-хау дизайнеры.

Модный показ, ожидаемо, получилось очень зрелищным. А финал с преображающейся Беллой тут же разлетелся по соцсетям и вызвал восторг и интернет-пользователей, которые, впрочем отметили, что идея шоу не нова. Подобный эффект еще в 1999 году опробовал Александр Маккуин, когда на глазах зрителей раскрасил белоснежное платье Шалом Харлоу двумя роботами-распылителями. С подиума модель уходила с темной краской, стекающей ее ключиц. В этом смысле, Белле, конечно повезло куда больше.