 

Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков

01.10.2022, 14:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Военнослужащие-контрактники в запасе, представители государственных структур и силовых ведомств должны быть призваны в рамках частичной мобилизации в первую очередь, сообщил предприниматель, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин.

По его словам, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны – военнослужащие по контракту, уволенные в запас, особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. Также Пригожин согласен с Кадыровым в том, что необходимо мобилизовать представителей государственных структур и силовых ведомств.

«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона. А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий – программисты и так далее», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» в «ВКонтакте».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в РФ – колоссальный штат сотрудников различных ведомств, которые имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием, даже половина из них «снесет любую западную армию». «Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», – сообщил Кадыров.

Между тем, бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02.21 / “Пытается переиграть реальность”. В Офисе президента прокомментировали решение Верховного Суда по Тупицкому

05.02.21 / Юрист рассказал, как выселить из квартиры кошку и попугая

25.11.21 / В Курганской области мужчина поссорился с друзьями и поджог их спящими

04.04.21 / Орешкин считает, что Мордовию ждет большое будущее

18.05.21 / Разработчиков «Спутника V» наградили за служение идеалам гуманизма

08.09.20 / Лидеры Франции и Греции обсудят напряженность в отношениях ЕС и Турции

14.02.22 / Пристайко объяснил свое заявление: Мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях

19.12.20 / Обама признался в любви к фильму российского режиссера

12.05.21 / Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 30 палестинцев

18.07.20 / Глава Верховного Суда об идеях Саакашвили: Кроме лозунгов о радикальных изменениях, ничего конкретного не слышим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика