 

Матыцин отреагировал на слова Баха об условиях возвращения российских спортсменов

01.10.2022, 14:25, Новости дня
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что российские спортсмены могут вернуться на международные соревнования не поддержав спецоперацию на Украине, противоречит олимпийским принципам.

«С моей точки зрения, последнее заявление идет вразрез с олимпийскими принципами – обеспечить равные права спортсменам любой национальности и принадлежности любому государству», – передает РИА «Новости» его слова.

Он выразил надежду, что позиция МОК изменится и российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх и международных соревнованиях.

Комментируя заявление Баха, президент Федерации спортивной борьбы РФ (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что принципы олимпизма основаны не на предательстве.

«Что значат эти слова Баха – что надо теперь осудить свой народ, своего президента, свою страну? В чем смысл его слов? Что это за выбор?», – сказал Мамиашвили. 

Бах в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что российским спортсменам, которые не поддерживают спецоперацию на Украине, нужно разрешить участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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