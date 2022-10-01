 

В итальянской Eni заявили об уведомлении «Газпрома» о невозможности поставки газа в субботу

01.10.2022, 14:25, Новости дня
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Российский «Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni о том, что в субботу не может поставить газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию, следует из сообщения компании.

«Таким образом, сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне», – передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

Eni предоставит новую информацию, «если поставки будут возобновлены».

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже отметки 1700 долларов за тысячу кубометров впервые с 25 июля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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