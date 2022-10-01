У экс-супруга Мэрайи Кери родился сын – спустя всего две недели после появления на свет дочери

Актер, комик, рэпер и бывший муж Мэрайи Кери Ник Кэнннон, похоже, собрался поставить рекорд по части отцовства. Только за последний год у него родилось трое детей. Самый младший появился на свет 23 сентября, о чем счастливый отец спустя неделю сообщил в соцсетях.

Еще одно благословение !!! Поскольку мое путешествие по этой планете становится все более и более замечательным и непостижимым, все, что я могу сделать, это благодарить бога и продолжать просить Всевышнего направлять мои шаги. Он дал мне руководство и господство над семейной динамикой, которая для некоторых невообразима. Но, что еще важнее, он благословил меня любящими людьми, которые осторожно ведут меня к моей цели, – написал Ник.

Ник Кэннон с сыном Голденом и дочерью Куин и возлюбленной Бриттани Белл

Ник лично присутствовал при родах, о чем упомянул том же посте:

Это были самые сложные роды, которые когда-либо видел. 48 часов мучительной боли и риска собственной жизнью, что на свет появились 10 фентов любви и радости по имени Райз Мессия.

Мама малыша Бриттани Белл, от которой у Кэннона есть еще двое детей – 5-летний Голден Сагон и полуторагодовая Паверфул Куин – давняя возлюбленная Ника, но не единственная. За две недели до появления малыша Райза, своего первого ребенка, дочь Оникс Айс Кол Кэнннон, родила модель Ланиша Коул. А за пару месяцев до того – 28 июня- сына с именем Легендари Лав Нику подарила модель Бре Тизи.

Ник Кэннон и Ланиша Коул Ник Кэннон и Бре Тизи с сыном Легендари Лавом Мэрайя Кэрри и ее дети от Ника Кэннона

Всего же у Ника Кэннона десять детей. Близнецов Мороккана и Монро 11 лет назад комику родила Мэрайя Кери, супружеская жизнь с которой закончилась после шести лет брака громким разводом в 2015 году. Еще двое близнецов – Зиона Миксолидиана и Зиллиона Хейра – у Ника от отношений с DJ Эбби Де Ла Роса. В июле мальчикам исполнился годик. К слову, в год их рождения, но месяцем раньше появился на свет их брат Зен – сын Ника Кэннона от модели Алиссы Скот, но спустя пять месяцев малыш скончался от рака мозга.

Эбби Де Ла Роса с близнецами Зионом и Зиллионом Ника Кэннон и Алисса Скот