Куда сходить в октябре: гид по событиям в Москве и Санкт-Петербурге

Выставки

“Дягилев. Генеральная репетиция” в Новой Третьяковке



4 октября откроется новый выставочный проект Третьяковской галереи, приуроченный к 150-летию со дня рождения выдающегося импресарио Сергея Дягилева. Художественный критик, организатор выставок, автор статей и книг, один из создателей объединения и журнала “Мир искусства”, более всего Дягилев известен как балетный антрепренер. Знаменитые “Русские балеты” произвели настоящую революцию в театральной сфере, их танцовщики и хореографы создали балет ХХ века, а художники определили принципы оформления спектаклей, актуальные и сегодня. Уже тогда прекрасно понимавший важность рекламы, Дягилев готовил публику к предстоящему зрелищу — открытые генеральные репетиции, специальные показы журналистам, критикам, влиятельным персонам, часто определяли судьбу будущего спектакля.

Молодое искусство в “Зарядье”



Весь месяц на выставке “Выпуск’22” в “Зарядье” показывают 400 работ от более чем 170 выпускников из 14 самых топовых художественных вузов Москвы. Это самый масштабный смотр молодого искусства: от живописи, графики, керамики и книжной иллюстрации до фотографии, инсталляции и видеоарта. В числе художников талантливые выпускники ВГИКа, Школы Родченко, МХАТа, ИСИ, Суриковки, Школы дизайна НИУ ВШЭ и других арт-вузов. Экспозиция получилась максимально насыщенной и разнообразной, к выпускникам уже присматриваются галеристы, а для тех, кто только выбирает свой путь в искусстве, выставка может стать хорошим гидом.

“Новый человек” в Новом Манеже



В Новом Манеже РОСИЗО открыл масштабную выставку-инсталляцию “Новый человек”, приуроченную к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Гостей встречает семиметровая скульптура молодого Петра, над ее созданием трудились роботы под присмотром скульптора Павла Игнатьева.

На выставке представлено более 180 экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний. Посетители увидят один из петровских указов — о праздновании нового года с 1 января, а не с 1 сентября, первую российскую газету “Ведомости”, для которой государь сам отбирал тексты, и многое другое. Петровские реформы поменяли практически все сферы жизни нашей страны: досуг, быт, культуру, военное дело, образование, искусство, архитектуру и политику. Выставка “Новый человек” — это путешествие в одну из самых легендарных эпох нашей истории.

“Наталья Нестерова. Памяти мастера” в РОСИЗО



До 16 октября в РОСИЗО проходит экспозиция, посвященная творчеству значимого российского художника второй половины ХХ века Наталье Игоревне Нестеровой. В выставочных залах будет представлено около 50 живописных работ из фондов РОСИЗО, частных коллекций, галереи “МастАРТ”, а также из собрания семьи художника. Живопись Натальи Нестеровой создает удивительный сюрреалистический мир, напоминающий одни из лучших образцов модернизма: Рене Магритта или Джорджо де Кирико. В своих картинах она не только верно подмечает сцены из жизни, но и придает им полу-волшебную, полу-метафизическую форму. Яркая индивидуальность и глубина затрагиваемых тем утверждают творчество Нестеровой как интереснейшее явление русской культуры.

“Балабанов” на Севкабеле (Санкт-Петербург)



13 октября в пространстве Севкабель Порт откроется масштабная выставка-ретроспектива, посвященная творчеству Алексея Балабанова. Посетители получат возможность оказаться внутри киновселенной выдающегося режиссера, увидеть то, о чем он практически никогда не говорил, и как создавал фильмы, ставшие отражением эпохи. Пространство экспозиции объединит наиболее известные киноленты Алексея Балабанова — “Брат”, “Груз 200”, “Жмурки”, “Мне не больно” и другие, а также его ученические работы, ранние короткометражки, черновики сценариев и наброски идей, которые не удалось реализовать. Уникальное аудио-визуальное сопровождение, яркая сценография, мультимедийные инсталляции и многочисленные архивные материалы позволят изучить полную фильмографию режиссера, разобраться в художественных кодах, зашифрованных в его картинах, а также проследить влияние личной жизни художника на его творчество.

“Фантазии Александра Лабас” в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков



С 4 октября в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков откроется экспозиция уникального живописца и графика Александра Лабаса. На выставке будут представлены яркие акварели, изображающие очень нежный и чудесный мир, где вместе сосуществуют земное и космическое, фантастика и реальность. Экспозиция включает три цикла: “Цветовые композиции” с абстрактными рисунками, “Жители отдаленной планеты” со странными антропоморфными существами и серия “Фантазии”, в рамках которой художник пытался пофантазировать выставлены о самых необычных жителях других планет.

Музыка

Перукуа с программой “Песни сокровенной женственности”



2 октября в 17:00 в Adrenaline Stadium состоится концерт австралийской певицы Перукуа “Песни сокровенной женственности” и презентация ее дебютной книги “7 песен о любви, принятии и сокровенной женственности”. Музыка и тексты Перукуа обращаются напрямую к женщинам, стремясь ответить на их самые важные вопросы и помочь справиться со страхом и найти себя. Сегодня Перукуа – источник вдохновения для миллиона женщин по всему миру. На концерте она вживую исполнит уже полюбившиеся песни и новые композиции.

Тима ищет свет в Мумий Тролль Music Bar



15 октября в Мумий Тролль Music Bar выступит Тима ищет свет — мультижанровый музыкальный проект Тимофея Якимова. Артист работает на стыке рэп- и поп-звучания и постоянно экспериментирует со звуком: в его творчестве можно отметить влияние хип-хопа, рока, фолка и электронной музыки. Тима был замечен аудиторией в 2020 году после выхода лонгплея “бойня”, задуманного как театральная постановка, и закрепил успех выпуском третьего альбома “зеркало”. Альбом сопровождался яркой промо-кампанией, которая привлекла внимание ведущих музыкальных СМИ.

Театр

Кандид, или Оптимизм.Перезагрузка от Мастерской Брусникина



1 и 2 октября в московском пространстве “Поле” у “Белорусской” пройдут премьерные показы рейв-оперетты “Мастерской Брусникина”. Спектакль на основе философской повести Вольтера “Кандид, или Оптимизм” поставил актер и музыкант Игорь Титов. По сюжету главного героя изгоняют из замка из‑за любви, после чего он отправляется в путешествие. Странствуя по миру, Кандид ищет ответы на человеческие несчастья и фантастический оптимизм. Либретто к спектаклю написано поэтами Андреем Родионовым и Екатериной Троепольской.

Сценой нового “Кандида” станет галерея “Полелаб”, а декорациями – медиапроекции в стиле пиксель-арт. Они воссоздадут на площадке ретровселенную компьютерных игр девяностых – начала нулевых. Музыкальная партитура спектакля устроена как путешествие по классическим музыкальным жанрам с добавлением атмосферы нелегальных рейвов 90-х. К финалу театральное действие превратится в московский клубный рейв, и зрители окажутся на танцполе.

В ролях — Анатолий Кормановский, Вадим Королев, Мария Лапшина, Никита Ковтунов, Ясмина Омерович, Юлия Джулай, Богдан Кияшко, Эва Мильграм, Сергей Ашарин, Василий Михайлов, Кирилл Одоевский и другие.

“Саша, привет!” в Театре Наций



26 и 27 октября Театр Наций приглашает на премьеру спектакля-антиутопии по роману Дмитрия Данилова, взявшего главный приз конкурса “Книга года” и Премии “Ясная поляна”. Спектакль в кафкианском духе рассказывает о сложных отношениях человека и власти, закона и правды, а сквозь картину фантасмагорического будущего проглядываются реалии сегодняшнего дня. Главный герой Сергей Фролов, преподаватель литературы в университете, приговорен к смертной казни. Каждый день его проводят по коридору, где висит пулемет по имени Саша, который однажды выстрелит Сергею в спину, автоматически и непредсказуемо. Именно так, “доброжелательно”, приговор приводят в исполнение. Спектакль о социальной катастрофе и псевдодобродушном, а на деле агрессивном мире, поставил лауреат “Золотой маски” Марат Гацалов.

“Комедия о трагедии” в “Мастерской Петра Фоменко”



5 и 14 октября состоятся показы спектакля по драме Пушкина “Борис Годунов”, основанного на записях репетиций Петра Наумовича Фоменко. Евгений Цыганов создал спектакль о любви к театру, истории, Пушкину и мастеру — Петру Фоменко. Петр Наумович начинал репетировать “Бориса Годунова” зимой 2010-2011 годов, затем приостановил процесс, а через год ушел из жизни, так и не успев реализовать задуманное. В честь 90-летия Фоменко его театр завершил начинания мастера и воплотил на сцене спектакль, опираясь на записи тех первоначальных репетиций. Комментарии Фоменко становятся полноценным героям постановки. Драма Пушкина преображается на глазах у зрителей в соответствии со звучащими ремарками выдающегося режиссера.