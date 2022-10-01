 

“Хочется говорить о хорошем”: Вера Брежнева поделилась переживаниями после отъезда из России

01.10.2022, 13:40, Разное
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Певица Вера Брежнева уменьшила свое присутствие в социальных сетях после того, как покинула Россию с началом спецоперации. На днях экс-участница группы «ВИА Гра» вышла на связь и рассказала о своем состоянии и об успехах дочери.

Надежда на лучшее

Певица призналась, что часто сталкивается с эмоциональными качелями. Сохранить душевное равновесие в текущих обстоятельствах Брежневой сложно: она жалуется на то, что каждый день непредсказуем. Тем не менее, артистка надеется на лучшее и писать хочет только о хорошем. Например, о том, как за два часа были собраны средства на ремонт «бабуле». Или об успехах дочери в школе, или о том, что написана новая песня. Знаменитость также отметила, что гордится своими друзьями. Правда, не уточнила, какими именно.

С конца февраля текущего года певица проживает в Италии. Здесь у нее с супругом — музыкантом и продюсером Константином Меладзе — есть свое жилье. Несколько месяцев артистка занималась благотворительностью, помогала украинским беженцам. В связи с волонтерской деятельностью знаменитость несколько раз посещала Польшу.

Последние месяцы певица редко выходит на связь. Один из последних постов посвящен тому, как дочь Брежневой идет 1 сентября в школу. В одной из публикаций артистка призналась, что в связи с текущей ситуацией в мире ее перестала интересовать ее внешность.


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