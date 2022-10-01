«Путину не сломить нашу волю к свободе»: Байден подписал указ об утверждении 16 новых гендеров в США

Президент США Джо Байден расширил существующий список из 144 социальных ролей в ответ на решение властей России о включении в состав государства новых территорий. Американский лидер также осудил Владимира Путина за пропаганду нетрадиционных ценностей среди населения США и подрыв национальных устоев Америки.

«В отличие от России мы не считаем нормой, когда ребенка воспитывает мама с бабушкой. У нас, конечно, есть чисто женские семьи, но мы стремимся к разнообразию. Должны быть разные родители, чтобы ребенок мог вырасти всестороннее развитым американцем. Предложенное Путиным – это возврат в СССР. Тогда был лишь один гендер – коммунист. Посмотрите, что из этого вышло. Путину не сломить нашу волю к свободе. Мы будем твердо стоять на своем», – заявил Байден.

В число новых 16 гендеров вошли такие роли как трансшахматист, квируклонист, биэмигрант, кибергей, польский сантехник и другие. Теперь любой американец может сменить свой нынешний гендер на один из только что утвержденных, заполнив соответствующую декларацию на сайте Госдепартамента.

Для лиц, получающих американское гражданство, впервые процедура определения гендерной идентичности осталась прежней. При вступлении в гражданство необходимо преклонить колено и выбрать себе социальную роль из официального классификатора, после чего три раза поклясться на транс-библии.

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