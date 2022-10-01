Виктория Бекхэм расплакалась, увидев среди гостей своего показа сына Бруклина и Николу Пельтц

В пятый день Недели моды, которая сейчас походит в Париже, все внимание было приковано к Виктории Бэкхем. Впрочем, интересовало публику не столько новая коллекция дизайнера, сколько семейная драма, разыгравшаяся между Викторией и супругой ее старшего сына Бруклина Николой Пельтц.

Отношения свекрови и невестки, по слухам, дали трещину еще на свадьбе Бруклина и Николы. А обострились после недавнего интервью Пельтц глянцу, в котором та объяснила, почему не надела подвенечное платье бренда Victoria Beckham на свадьбу и намекнула, что во время церемонии свекровь ее игнорировала. На это Виктория отреагировала заявлением, в котором сказала, что это Никола провоцирует слухи об их вражде. Так или иначе, но вот уже несколько месяцев семейства Бэкхемов и Пельтц не видели вместе – до вчерашнего показа Виктории.

В атмосферной церкви 17 века Валь-де-Грас, где и проходило модное дефиле, Бруклин и Никола заняли свое место в первом ряду среди гостей, в числе которых по традиции была вся семья Бекхэмов, редактор американского Vogue Анна Винтур и близкая подруга Виктории актриса Ева Лонгория. На подиуме новую коллекцию Виктории Бекхэм сезона весна-лето 2023 демонстрировали Белла и Джиджи Хадид. Сама Вики вышла на поклон в конце показа и очень растрогалась, когда увидела сына. С подиума она, еле сдерживая слезы, послала Бруклину воздушный поцелуй. А мужа удостоила нежных объятий, тем самым показав, что новые слухи об сложностях в их отношениях – это не больше, чем очередные домыслы. Напомним, на днях наблюдательные фанаты заметили, что Виктория света знаменитую татуировку с инициалами мужа, которую она сделала на запястье в честь 10-й годовщины их с Дэвидом свадьбы. Экс-“перчинка” просто свела рисунок.