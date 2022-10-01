 

Рубашка-оверсайз и топ без рукавов с высоким воротом: стильные и удобные образы с костюмными брюками

01.10.2022, 12:15, Разное
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Зачастую мы рассматриваем костюм из брюк из пиджака как цельный комплект. На самом деле вещи можно и нужно носить по отдельности. Вот, какие эффектные образы вполне реально создать самостоятельно на основе костюмных брюк.

С рубашкой оверсайз

Удачным является сочетание брюк свободного кроя (с широкими штанинами) с рубашкой оверсайз. Вы можете презентовать элегантный лук, скомбинировав одежду одного цвета (например, черного).

Если нужен более неформальный образ в уличном стиле, тогда сочетайте вещи разного цвета. Например, черные штаны, серую футболку и синюю рубашку. Последнее изделие будет выступать в качестве верхней одежды. Из обуви подойдут балетки, босоножки: что-то на низком ходу.

Можно взять за основу классическую белую рубашку на пуговицах с отложным воротником и сочетать ее с бежевыми брюками и с кроссовками. В данном контексте рубашку заправлять не надо.

С топом без рукавов и с высоким воротом

Для создания изысканного и элегантного образа, который впишется в офисно-деловой стиль, используйте белоснежные брюки со стрелками, такого же цвета топ без рукавов и с высоким воротом.

Можете небрежно набросить или повязать светлый свитер на плечи.

С футболкой

Если вам импонирует минимализм и простота в образе, гармоничное сочетание строгого и неформального, тогда создайте наряд из простой белой футболки (без лишнего декора, надписей и т.д.) и классических костюмных брюк.

Они могут быть прямого кроя, любого оттенка. Лучше всего остановить выбор на приглушенных цветах: например, темно-синем, темно-коричневом или просто на черном. Из обуви лучше всего подойдут балетки.

С майкой

Костюмные брюки с высокой посадкой отлично сочетаются с кроп-топом. Если на улице не так жарко, можете дополнить комплект светлой рубашкой: пуговицы можно не застегивать.

Из обуви лучше всего подойдут туфли на каблуках или ботинки на платформе, танкетке.


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