Рубашка-оверсайз и топ без рукавов с высоким воротом: стильные и удобные образы с костюмными брюками
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Зачастую мы рассматриваем костюм из брюк из пиджака как цельный комплект. На самом деле вещи можно и нужно носить по отдельности. Вот, какие эффектные образы вполне реально создать самостоятельно на основе костюмных брюк.
С рубашкой оверсайз
Удачным является сочетание брюк свободного кроя (с широкими штанинами) с рубашкой оверсайз. Вы можете презентовать элегантный лук, скомбинировав одежду одного цвета (например, черного).
Если нужен более неформальный образ в уличном стиле, тогда сочетайте вещи разного цвета. Например, черные штаны, серую футболку и синюю рубашку. Последнее изделие будет выступать в качестве верхней одежды. Из обуви подойдут балетки, босоножки: что-то на низком ходу.
Можно взять за основу классическую белую рубашку на пуговицах с отложным воротником и сочетать ее с бежевыми брюками и с кроссовками. В данном контексте рубашку заправлять не надо.
С топом без рукавов и с высоким воротом
Для создания изысканного и элегантного образа, который впишется в офисно-деловой стиль, используйте белоснежные брюки со стрелками, такого же цвета топ без рукавов и с высоким воротом.
Можете небрежно набросить или повязать светлый свитер на плечи.
С футболкой
Если вам импонирует минимализм и простота в образе, гармоничное сочетание строгого и неформального, тогда создайте наряд из простой белой футболки (без лишнего декора, надписей и т.д.) и классических костюмных брюк.
Они могут быть прямого кроя, любого оттенка. Лучше всего остановить выбор на приглушенных цветах: например, темно-синем, темно-коричневом или просто на черном. Из обуви лучше всего подойдут балетки.
С майкой
Костюмные брюки с высокой посадкой отлично сочетаются с кроп-топом. Если на улице не так жарко, можете дополнить комплект светлой рубашкой: пуговицы можно не застегивать.
Из обуви лучше всего подойдут туфли на каблуках или ботинки на платформе, танкетке.
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