 

Исследование ученых подтвердило: использование мата продляет жизнь

01.10.2022, 11:33, Разное
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Совместные исследования Федерального медико-биологического агентства России и Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук выяснили, что использование обесценной лексики хотя бы раз в день может увеличить продолжительность жизни на срок до трёх лет, а регулярный мат в течение дня может продлить жизнь на срок до десяти лет.

В самом институте русского языка приводят пример: средний возраст сотрудников кафедры обесценной лексики составляет 76 лет, тогда как на кафедре эвфемизмов этот показатель равен всего лишь 51 году. 

На основе полученных результатов исследований ученые вышли с предложением к министерству образования о введении в школах, начиная с 5 класса, уроков русского мата. Предмет, положительно влияющий на здоровье и продолжительность жизни, можно будет ввести в программу за счёт часов, отведённых на уроки физической культуры, или даже путём совмещения двух занятий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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