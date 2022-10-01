Мнение: Обида

Вчерашняя хаотичная речь Путина, перемешанная обидами на «Запад», мне в какой-то мере очень сильно напомнила либерально-демократическую оппозицию самому Путину в России. Она, в общем-то, тоже сильно обижена — только на самого Путина, но парадокс в том, что сам режим ее в целом устраивает. Возможно, что они где-то бы что-то подкрасили, картинки на стене перевесили, полы помыли бы от кровищи. Но в целом — никаких возражений против самого режима у них как раз нет. Возражение есть относительно своего места в этом режиме.

Нынешний глава ЦИК Памфилова — яркий пример. Уж как она выступала против войны в Чечне, какие пламенные речи за мир произносила. Но — как оппозиционер. Как только Памфилова стала частью системы, сегодняшняя ее риторика прямо противоположна — агрессивная, призывы к военному решению и проклятия в адрес нежелающих убивать и погибать. Любо-дорого, хоть сейчас в кандалы и на скамью Нюрнбергского трибунала. Весь комплект риторики налицо.

Собственно, и Путин в отношении Запада таков же. Его абсолютно устраивает всё. В конце концов, не устраивало бы — то не сидел бы на заседаниях «восьмерки», к примеру. Гордо отказался бы: вы колониалисты, а я весь из себя такой борец за счастье сирых и угнетенных, мне с вами в одном помещении невместно. Но — сидел же. Довольно фотографировался, что-то там такое произносил. Тогда всё устраивало и всё нравилось. Что, Запад с тех пор изменился? Да нет же, ничуть.

Изменился Путин. Посчитал, что ухватил бога за бороду. Паренек из трущоб с резко выраженными криминальными наклонностями, фартово вознесшийся в элиту — чем не повод сноса крыши? Головокружение от успехов. «Во поперло-то!»

Паренька никто не учил, природного дара не было, мозгов, в общем-то, тоже. Везде есть правила, даже там, где эти правила устанавливают. Но понять эту довольно простую вещь он не смог. Итог — его сначала попытались вразумить, потом поняли, что пациент лечению не поддаётся и изолировали.

А так как мозгов нет, то появилась обида. Как так? Хорошо же сидели. Вот и все причины для антиколониализма Путина и его неструктурированных хаотических обид на окружающий мир. Отсюда и желание доказать: я вам не кто-то там! Я крут! И если для этого потребуется убить миллион или десять — да плевать ему. Эмпатии — ноль, понятия о добре и зле — за гранью любой нормы, плюс очевидные медицинские проблемы. Точнее — сначала проблемы по медицинской части, а потом и все изменения в сознании.

Здесь непаханное поле для психиатров. Столько диссертаций можно защитить. Пациент настолько уверовал в свой фарт, что когда тот закончился, он не может этого принять. Артисты, привыкшие ко всеобщему обожанию, когда их популярность внезапно заканчивается, иногда пускаются во все тяжкие — выбрасывают в сеть свои ню-фото, эпатируют публику на ток-шоу, в любом месте садятся на шпагат, совокупляются с собаками. Да посмотрите же, какой я классный! Я и так могу, и вот так, и вот эдак!

Одна разница — у них нет кнопки и они не могут отправлять миллионы людей на смерть. Поэтому они могут быть смешны или отвратительны, но в целом безобидны для окружающих. А вот когда человек с очевидными проблемами находится на вершине власти, тут всё иначе.

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