 

Найденная в забегаловке Варум жестко отомстила изменнику Агутину: Утереть нос

01.10.2022, 11:25, Разное
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Последние полгода исполнительница хита “Зимняя вишня” пропала из поля зрения поклонников. Артистка залегла на дно, в отличие от своего супруга. Леонид Агутин продолжил давать концерты и выступать на корпоративах.

Наконец вчера Анжелику Варум нашли в столичной забегаловке, где она исполняла свои хиты как ни в чем не бывало. Продюсер Дмитрий Ашуров считает, что у поведения звезды есть двойной смысл. Возможно, своим возвращением на сцену артистка хочет утереть нос более успешному мужу, который, кстати, неоднократно был замечен на изменах.

Слухи о женщинах Агутина постоянно циркулируют в тусовке шоу-бизнеса, более того – на одной из вечеринок певца засняли во время ласк со знойной красоткой. Впрочем, это не разрушило 20-летний брак артиста, наоборот, по словам Варум, она благодарна за все, ведь это сделало ее мудрее и умнее.

Дмитрий Ашуров полагает, что все-таки певица слукавила, когда говорила, что простила мужа. Возможно, сейчас она пытается вернуть себе свое место в обществе и карьере, чтобы жестко отомстить супругу своим успехом.

“Поняла по каким-то семейным обстоятельствам, что может быть свободным человеком, что она готова петь и утереть, так сказать, нос Леониду Агутину”, – говорит эксперт.


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