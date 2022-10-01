 

Грязь и чернота: мертвая актриса Яковлева никому не нужна

01.10.2022, 11:25, Разное
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Шесть месяцев назад не стало Александры Яковлевой. Уверенная в себе, энергичная и притягательная актриса заслуженно получила звание советского “секс-символа” после немыслимой, казалось бы ранее, сцены в фильме “Экипаж”. Ее имя было крупно написано на афишах кинотеатров, а поклонники были готовы носить ее на руках. Однако, на самом пике карьеры она оставила кинематограф, чтобы заняться политикой. Все ради благополучия обычных граждан.

Долгое время Яковлева не появлялась на публике. Оказавшись перед Андреем Малаховым, Александра сделала признание, заставившее всех осесть: борется с раком груди, жить осталось несколько месяцев.

“Сильная женщина невероятно. Уверена, что она справится с болезнью”, – писали поклонники. Но, увы, и врачи, и любовь публики оказались бессильны… В апреле мертвая актриса была похоронена на одном из кладбищ Калининграда.

Сегодня, спустя всего полгода после похорон, становится видно, что могила Яковлевой никому не нужна. Она не ухожена, на участке царит грязь и чернота. Фотография стоит прямо на земле и облеплена комками грунта, а усугубляет картину черный крест, который был выбран близкими актрисы вместо привычного светлого.

Радует то, что на могилу регулярно приходят поклонники: приносят свежие цветы и свечи.

“Роскошная, талантливая!!! Всегда будем помнить!”, – написала в память об Александре Яковлевой одна из почитательниц ее таланта.


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