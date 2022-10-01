Не продаст – Личное мнение
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Некоторые считают, что Пугачёва приезжала в Россию, чтобы продать недвижимость. Это — очевидная глупость, конечно, потому что приезжала она не для этого, а замок в деревне Грязь вообще продать невозможно.
Фото: Соцсети
Очень своеобразная архитектура.
Нет, каждый строит дом в том стиле, который ему нравится — это нормально. Особенно, если собираешься жить в нём всегда.
С другой стороны, нужно помнить, что жизнь изменчива. Не только личные обстоятельства, но и вкусы людей.
Если ты строишь дом, делаешь ремонт в квартире, необходимо держать мысль в голове, что недвижимость возможно придётся продать. А потому исходить не из своей бурной фантазии, а закладывать какие-то общие предпочтения рынка недвижимости и запросы потенциальных владельцев.
Это в Средневековье строили замки потомкам. Они стояли веками. Теперь же — ну кто так делает?
Как вы относитесь к дому/квартире, в которых живёте? Это навсегда или думаете, сменить?
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Источник: Лена Миро
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