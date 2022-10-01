В Польше активно приступили к инвентаризации бомбоубежищ

В отношении бомбоубежищ на территории Польши будет проведена проверка, даже тех, которые не находятся в распоряжении городских властей, сообщил на пресс-конференции замминистра внутренних дел и администрации страны Блажей Побожи. Чиновник добавил, что главная работа будет ложиться на плечи Государственной пожарной охраны, пишет портал 300Polityka.



AP

«Что касается бомбоубежищ, то имеет место инвентаризация таких мест, включительно и прежде всего силами нашего министерства, то есть МВД. Главным образом такую проверку осуществляет Государственная пожарная охрана, которая подчиняется нашему министерству», — заявил в ходе пресс-конференции замминистра внутренних дел и администрации Польши Блажей Побожи.

Одновременно он обратил внимание на то, что не все убежища находятся в распоряжении городских властей, за некоторые отвечают местные власти. «…но, конечно, и они будут включены в эту проверку», — подчеркнул замминистра.