 

Эксперты рассказали о пользе тимьяна для здоровья человека

01.10.2022, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зарубежное издание Al Jazeera обнародовало статью о пользе тимьяна для здоровья человека. Эта популярная пряность содержит множество важных веществ и помогает при многих заболеваниях.
В публикации диетолог Мишель Акль пояснил о высокой доле в пряном растении меди, марганца и железа. Кроме того, тимьян содержит большое количество витаминов, особенно группы В, необходимых для поддержки стабильного функционирования нервной системы человека. Насыщенность растения фенольными соединениями делает его незаменимым средством для борьбы с инфекциями и бактериями, используется тимьян и как антисептик. Обилие антиоксидантов в этой траве способствует омоложению организма, а также укрепляет иммунную систему.

По мнению специалиста Усамы Абу ар-Руба, использовать можно как сами листья тимьяна в качестве приправы или заваривая как чай, так и масло растения в качестве обеззараживающего и противовоспалительного средства, а также и антибиотика. Для борьбы с болями или при кашле медики рекомендуют употреблять чайную ложку этой пряности. Это поможет избавиться от мокрот при инфекции легких и простуде.

Несмотря на отсутствие масштабных исследований этого растения, невозможно отрицать благотворное влияние тимьяна на организм. Однако перед тем, как приступить к лечению приправой, следует проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы исключить возможность аллергии или других негативных последствий для здоровья.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07.20 / У кого длиннее? Давно Путин не выглядел так жалко

23.12.21 / Путин ответил на вопрос о лучшем для жизни городе России

27.05.21 / Сброс биологических часов щелчком переключателя

04.09.20 / Александра Ревенко, Александр Кузнецов и другие на премьере фильма “Побочный эффект” на “Стрелке”

11.08.22 / Гении слова: 5 отличных романов от современных русских авторов

08.08.22 / Тайны Великого метеоритного шествия 1913 года

04.04.22 / Криштиану Роналду поделился новым семейным фото с беременной Джорджиной Родригес и детьми

28.05.21 / Как удлинить штанины на детских брюках. Способ очень простой и получается аккуратно

02.02.22 / Мнение: Ваш участковый инспектор

19.04.22 / Дилера, которого обвинили в смерти рэпера Мака Миллера, посадили на 11 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика