Эксперты рассказали о пользе тимьяна для здоровья человека

Зарубежное издание Al Jazeera обнародовало статью о пользе тимьяна для здоровья человека. Эта популярная пряность содержит множество важных веществ и помогает при многих заболеваниях.

В публикации диетолог Мишель Акль пояснил о высокой доле в пряном растении меди, марганца и железа. Кроме того, тимьян содержит большое количество витаминов, особенно группы В, необходимых для поддержки стабильного функционирования нервной системы человека. Насыщенность растения фенольными соединениями делает его незаменимым средством для борьбы с инфекциями и бактериями, используется тимьян и как антисептик. Обилие антиоксидантов в этой траве способствует омоложению организма, а также укрепляет иммунную систему.

По мнению специалиста Усамы Абу ар-Руба, использовать можно как сами листья тимьяна в качестве приправы или заваривая как чай, так и масло растения в качестве обеззараживающего и противовоспалительного средства, а также и антибиотика. Для борьбы с болями или при кашле медики рекомендуют употреблять чайную ложку этой пряности. Это поможет избавиться от мокрот при инфекции легких и простуде.

Несмотря на отсутствие масштабных исследований этого растения, невозможно отрицать благотворное влияние тимьяна на организм. Однако перед тем, как приступить к лечению приправой, следует проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы исключить возможность аллергии или других негативных последствий для здоровья.