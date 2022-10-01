Названа причина отказа Юрия Никулина от роли в «Иване Васильевиче»

Эксперты рассказали о том, что главная роль в легендарной картине «Иван Васильевич меняет профессию» изначально предназначалась для Юрия Никулина. Однако знаменитому комику пришлось отказаться от предложения из-за определенных причин.

Ставший уже культовым фильм «Иван Васильевич меняет профессию» прославил многих актеров, снявшихся в нем. Однако, как оказалось, изначально режиссер Леонид Гайдай видел в главной роли только одного артиста, Юрия Никулина. По определенным причинам главного персонажа сыграл Юрий Яковлев, сумевший на кинопробах быть убедительным как в роли Ивана Грозного, так и обычного советского гражданина Ивана Бунши. Следует отметить, что претендовали на роль после отказа Никулина сниматься в картине также Евгений Евстигнеев, Георгий Вицин, Владимир Этуш, Георгий Юматов и другие известные артисты.

Сейчас стало известно, что же сподвигло Юрия Никулина отказаться от участия в столь популярной киноленте. Как пишет целый ряд экспертов, официально всегда считалось, что на съемки «Ивана Васильевича» звезду не пустило руководство «Союзцирка». Однако, согласно другой версии, прочтя сценарий, юморист сам не захотел принимать участие в фильме. Известный по множеству картин народный артист СССР посчитал, что настолько смелый для начала 1970-х годов фильм попросту не выпустят в прокат и его не увидит зритель. Для любого артиста такой расклад неприятен, поэтому Никулин решил не тратить время на бесперспективный, по его мнению, проект.

Ведь киночтиво, основанное на произведении опального писателя Михаила Булгакова, могло быть отвергнуто строгими советскими цензорами и оказаться на долгие годы на полке. Интересно, что сам Гайдай писал сценарий именно для Юрия Владимировича. Но вместо этого клоун отправился на длительные гастроли за рубежом. «Иван Васильевич» же не только был выпущен на экраны огромной страны, но и по итогам года стал лидером по количеству просмотров, на него было продано свыше 60 миллионов билетов.