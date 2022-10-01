Мнение: Событие месяца

В этом месяце, если не произойдет ничего экстраординарного в наших краях, главным событием мировой политики, конечно, является 20 съезд КПК. На котором будет решаться важнейший вопрос о власти. Вероятность третьего срока Си Цзиньпина крайне высока, но весь вопрос — в условиях, на которых он продолжит оставаться на посту председателя.

Китайцы сделали вывод после событий на площади Тяньаньмэнь, и третий срок Си Цзиньпина — это критическая угроза сделанным выводам. Правда, и обстоятельства критичны: модель развития Китая, которая была сформулирована после тех событий, разваливается. Страну накрывает уже не просто кризис, а полноценная катастрофа, вызванная невозможностью разрешить сложившуюся систему противоречий.

Она известна: китайское «чудо» было оплачено в кредит. Цена небывалого рывка непомерно высока, но ранее ситуацию спасало то, что срок выплаты по долгу перед будущим был существенно сдвинут, как туманно говорит Песков, «вправо». Увы, но Китай вплотную подошел к этому «право», и теперь приходит время платить по накопленным перед будущим долгам.

В этом плане изменения в структуре власти неизбежны: перед Китаем стоит задача развернуть полноценное антикризисное управление. Решение уже есть — это та самая система «социального кредита», которая для нас выглядит диким ужасом. Но в ней заложена вполне очевидная идея: ключевое противоречие Китая — разница в развитии между побережьем и глубинкой, которое всегда разрывало страну на части в прошлом, теперь решено преодолевать проектным образом. Выравнивая уровни развития принудительным образом через администрирование. «Социальный кредит» – это и есть принудительное администрирование и регламентация всей жизни каждого конкретного китайца. Китай отказался от идеи «рынок сам всё отрегулирует» и переходят к регулированию через алгоритмы.

Не знаю, насколько продуктивна эта идея, насколько она реализуема и даст ли эффект, на который китайское руководство рассчитывает. Этого никто не знает. Однако стоит признать, что китайское руководство сумело осмыслить возникшую проблему, отрефлексировать ее и предложить решение. В 2008 году после мирового кризиса Китай сумел создать решение и переориентировал свое развитие от чисто экспортной модели к модели «среднего достатка» – то есть, развитие внутреннего рынка, замещающего выпавшие экспортные возможности. Не пошло. Точнее, пошло, но только за счет резкого, буквально взрывного, роста внутреннего долга. И уже в 2012 году стало очевидно, что лечение опаснее самой болезни. Год потребовался, чтобы найти новое решение — им и стала система «социального кредита».

Однако теперь возникла новая напасть: внутри китайской элиты сформировался консенсус относительно самой идеи, но при этом возникло жесточайшее противостояние по вопросу: будет ли китайская «новая нормальность» стандартизована под «новую нормальность» западную и сопряжена с ней или создаст свой собственный уникальный стандарт, несовместимый с Западом.

Это вопрос принципиальный, и ключевое противоречие внутри китайской элиты находится здесь. Си Цзиньпин — сторонник уникального стандарта, его политические противники отстаивают модель конвергенции с западным стандартом. И проблема настолько существенна, что окончательного решения нет и пока даже не предвидится.

Соответственно, возникают два ключевых вопроса текущего этапа. Первый — пока идет согласование и борьба, самый оптимальный вариант — поддерживать стабильность как внутри элит, так и в целом по стране. Что логично: если вы не выбрали, каким курсом двигаться дальше, лучше его вообще не менять.

А раз так — то сразу же второй вопрос: кризисные явления нарастают, что объяснимо: модель работает с каждым днем все хуже, внутренний ресурс иссякает, устойчивость всей системы подвергается эрозии. И значит — на повестку дня становится вопрос антикризисного управления.

Вот на базе всех этих соображений съезд и будет фиксировать текущее положение дел на ближайшие пять лет. Третий срок Си Цзиньпина в таком случае — это, скорее, не его победа над конкурирующими группировками, это больше похоже на консенсус по вопросу сохранения текущих раскладов. Что совершенно не исключает необходимости скорейшего принятия окончательного решения по вопросу — в какую сторону будет развиваться «социальный кредит». Повторюсь — никто не может сказать, является ли это решение решением, даст ли оно в итоге требуемый результат. Однако никто не сомневается, что если ничего не делать, то ответа не будет вообще.

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