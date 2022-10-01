 

“Считалась проституткой”: изуродованная Табаковым Проклова вывалила всю правду

01.10.2022, 10:04, Разное
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Советская и
российская артистка Елена Проклова несколько лет назад потрясла театральных
фанатов страшной новостью. На съемках одного телешоу она вывалила всю правду о
пережитом насилии.

Актриса рассказала, что в 16 лет не до нее домогался известный
актер и взрослый мужчина. Его не смущали ни собственная жени, ни дети. Фанаты сразу предположили, что взрослым насильником
был Олег Табаков.

Изуродованная
душа Прокловой полвека не могла найти покоя, но после признания женщине стало
легче. В недавнем интервью Елену Проклову спросили, не жалеет ли она о своем поступке — теперь весь мир знает о случившейся трагедии.
По мнению актрисы, ее признание помогло другим женщинам, пережившим подобное,
перестать чувствовать себя виноватыми.

“Мне жаль,
что раньше об этом невозможно было говорить. Время такое было. Каждая женщина,
которую насиловали, заочно считалась проституткой”, — рассказывает Елена.

Актриса
поделилась, что для нее всегда играл роль внутренний мир человека, его взгляды на
жизнь, а кошелек и внешность оставались вторичны. Елена Проклова ценит все свои
отношения с мужчинами, но простить насилие не может. Возможно, именно из-за пережитой травмы актриса ушла из МХТ после прихода Олега Табакова на позицию худрука.


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