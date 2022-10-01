Валерий Соловей*: «Указ о принятии ЛДНР в состав России подписал двойник»

Российский политолог и военный эксперт Валерий Соловей* заявил, что указ президента о вхождении Луганской и Донецкой народных республик в состав РФ может быть незаконным, потому что его подписал двойник Владимира Путина.

При этом он уверен, что Запорожскую и Херсонскую области в состав страны принял настоящий президент.

Как указывает профессор Соловей, в Кремле существует давняя практика использования двойников во время официальных церемоний. Изучив прямую трансляцию с места событий, он выяснил, что форма губ и выражение глаз Путина отличается в момент подписания указов о донбасских республиках и о бывших областях Украины. На основании этого он сделал вывод, что Кремль снова воспользовался услугами двойника президента, причём двойников в данном случае может быть и двое, поскольку подписи под указами о принятии ЛНР и ДНР слегка отличаются друг от друга.

– Скорее всего, Кремль таким образом пытается уменьшить риски. Если Путина будут судить в Гааге, то за две области срок дадут меньше, чем за четыре. А потом можно отсидеть за одну область и выйти по УДО, – считает Соловей. – На это Путин и рассчитывает, распределяя документы между своими двойниками. Потом может оказаться, что его, по большому счёту, и судить-то не за что. И присяжные в Гааге могут вообще его оправдать, особенно если среди них будет более половины двойников Путина.

* Лицо, выполняющее функции иноагента

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