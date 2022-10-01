Вернувшиеся с МКС российские космонавты решили остаться в Казахстане

29 сентября спускаемый аппарат корабля «Союз МС-21» совершил посадку в степях Казахстана – на Землю с Международной космической станции вернулись россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Как оказалось, узнав о последних событиях, они решили пока воздержаться от возвращения на Родину.

По словам корреспондента казахстанского канала «Хабар 24», Артемьев, Матвеев и Корсаков подумывают о том, чтобы получить гражданство Казахстана, и принять участие в его космической программе. Рассматриваются и варианты эмиграции в другие страны.

– Есть вариант и сотрудничества со SpaceX, если там рассматривают, так сказать, кандидатуры, – сказал командир экипажа. – Илон Маск – свой в доску, увлечён космосом, да и скафандры у него гораздо удобнее.

Реакции на эти заявления с российской стороны пока не поступало. Согласно закону, принятому в июне Госдумой, за невозвращение из заграничной поездки россиянам может грозить до десяти лет лишения свободы.

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