 

Вернувшиеся с МКС российские космонавты решили остаться в Казахстане

01.10.2022, 9:33, Разное
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29 сентября спускаемый аппарат корабля «Союз МС-21» совершил посадку в степях Казахстана – на Землю с Международной космической станции вернулись россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Как оказалось, узнав о последних событиях, они решили пока воздержаться от возвращения на Родину.

Война в УкраинеПо словам корреспондента казахстанского канала «Хабар 24», Артемьев, Матвеев и Корсаков подумывают о том, чтобы получить гражданство Казахстана, и принять участие в его космической программе. Рассматриваются и варианты эмиграции в другие страны.

– Есть вариант и сотрудничества со SpaceX, если там рассматривают, так сказать, кандидатуры, – сказал командир экипажа. – Илон Маск – свой в доску, увлечён космосом, да и скафандры у него гораздо удобнее.

Реакции на эти заявления с российской стороны пока не поступало. Согласно закону, принятому в июне Госдумой, за невозвращение из заграничной поездки россиянам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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