 

Rheinische Post: Число прибывающих в Германию нелегалов выросло более чем на 60%

01.10.2022, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Количество прибывающих на территорию Германии нелегальных мигрантов значительно увеличилось в 2022 году. Так, с начала года до 28 сентября включительно федеральная полиция зарегистрировала около 56 тыс. 800 человек, въехавших в страну незаконно, пишет Rheinische Post.

По информации издания, это более чем на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 30 сентября 2021 года власти Германии уведомили о почти 35 тыс. несанкционированных проникновений в страну. До пандемии коронавируса в течение 2019 года границу Германии незаконно пересекли порядка 40,6 тыс. человек, передает ТАСС.

По словам представителя федеральной полиции ФРГ, в настоящее время основное внимание уделяется германо-чешской границе, где в 2022 году (по состоянию на 28 сентября) зарегистрировано более 11 тыс. 827 несанкционированных въездов, в том числе более 6 тыс. 500 только в августе и сентябре 2022 года. После того как сначала число мигрантов из Белоруссии снизилось в конце 2021 года, федеральная полиция с апреля 2022 года вновь зафиксировала увеличение до трехзначного месячного значения, сообщил он.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выразила обеспокоенность ростом числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Европу через Балканы и Средиземное море. При этом она заявила, что властям ФРГ становится все труднее размещать беженцев с Украины. В этих условиях Германия ужесточила контроль на границе с Австрией и начала чаще проводить проверки на границе с Чехией.

Немецкая газета Die Welt ранее писала, что, согласно исследованию Федерального статистического управления, в первой половине 2022 года число жителей впервые превысило 84 млн человек. Увеличение такого масштаба после воссоединения Германии произошло только в 1992 году в результате открытия границ в Восточной Европе и войны в Югославии. Уточняется также, что в Германию прибыли около 1 млн человек, из которых порядка 750 тыс. – украинцы. Такое количество беженцев с Украины ужаснуло немцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10.20 / Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления

01.10.20 / Эрдоган раскритиковал работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе

18.10.20 / SpaceX запустила на орбиту Земли еще 60 спутников Starlink

31.07.21 / Блинкен предупредил о массовых сокращениях в дипмиссиях США в России

19.06.21 / Минпросвещения дало учителям рекомендации по вакцинации

13.07.20 / Киев заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции

16.10.21 / Состояние 75-летнего Клинтона улучшилось, но он останется в больнице

26.04.21 / Ермак ответил на вопрос, могут ли Путина пригласить в Киев на переговоры о Донбассе

15.02.22 / “Давай, малая, почти вышло!”, “Не делай этого”. Звезда ситкома “Танька и Володька” Песик показала живот

05.11.20 / Агентство по кибербезопасности США не выявило иностранного влияния на выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика