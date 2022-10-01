Rheinische Post: Число прибывающих в Германию нелегалов выросло более чем на 60%

Количество прибывающих на территорию Германии нелегальных мигрантов значительно увеличилось в 2022 году. Так, с начала года до 28 сентября включительно федеральная полиция зарегистрировала около 56 тыс. 800 человек, въехавших в страну незаконно, пишет Rheinische Post.

По информации издания, это более чем на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 30 сентября 2021 года власти Германии уведомили о почти 35 тыс. несанкционированных проникновений в страну. До пандемии коронавируса в течение 2019 года границу Германии незаконно пересекли порядка 40,6 тыс. человек, передает ТАСС.

По словам представителя федеральной полиции ФРГ, в настоящее время основное внимание уделяется германо-чешской границе, где в 2022 году (по состоянию на 28 сентября) зарегистрировано более 11 тыс. 827 несанкционированных въездов, в том числе более 6 тыс. 500 только в августе и сентябре 2022 года. После того как сначала число мигрантов из Белоруссии снизилось в конце 2021 года, федеральная полиция с апреля 2022 года вновь зафиксировала увеличение до трехзначного месячного значения, сообщил он.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выразила обеспокоенность ростом числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Европу через Балканы и Средиземное море. При этом она заявила, что властям ФРГ становится все труднее размещать беженцев с Украины. В этих условиях Германия ужесточила контроль на границе с Австрией и начала чаще проводить проверки на границе с Чехией.

Немецкая газета Die Welt ранее писала, что, согласно исследованию Федерального статистического управления, в первой половине 2022 года число жителей впервые превысило 84 млн человек. Увеличение такого масштаба после воссоединения Германии произошло только в 1992 году в результате открытия границ в Восточной Европе и войны в Югославии. Уточняется также, что в Германию прибыли около 1 млн человек, из которых порядка 750 тыс. – украинцы. Такое количество беженцев с Украины ужаснуло немцев.

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