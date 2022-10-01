“Я это долго скрывал”: бывший любовник Берковой и Бузовой из “Дома-2” оказался женщиной

В 2008 году Роман Третьяков женился на модели Светлане Соколовой. В январе 2009-го у Романа и Светланы появился сын Никита. Но рождение ребенка не спасло брак – он просуществует всего два года.

А сегодня Роман Третьяков ищет себя в новой реальности. Теперь у него все другое. Даже пол.

“Я бы хотел сделать очень серьезное заявление, – обратился Роман Третьяков к народу в запрещенной в России соцсети. – Я это очень долго скрывал. Но в текущей ситуации я просто вынужден в этом признаться. Дорогие друзья! Я – женщина, я небинарная личность”.

Бинарность (лат. binary — двойной, сдвоенный) — это двойственность, основная характеристика всех природных процессов, поскольку они содержат в себе две противоположные фазы или стороны.

Примерами двойственных последовательных фаз могут стать: день и ночь, зима и лето,

рост и убывание Луны, жизнь и смерть, систола и диастола сердечной мышцы, вдох и выдох,

молодость и старость.

Мы живем в бинарном мире, где все люди делятся на “мужчин” или “женщин”. А есть биологически небинарные люди, родившиеся с признаками обоих полов. Об этом прежде не принято было говорить, это тщательно скрывалось, а человек всю жизнь косил под тот пол, который был ему ближе”. Но Роман Третьяков набрался смелости и совершил этот каминг-аут!