Неудачные браки, дети от разных мужчин и борьба за приемную дочь: загадочная личная жизнь Хаматовой

Сегодня имя Чулпан Хаматовой хорошо знакомо каждому россиянину. Одни знают актрису благодаря ее творческим успехам и общественной деятельности, а другие наслышаны о звезде в свете скандала, развернувшегося вокруг ее резких высказываний и отъезда из страны. Как бы там ни было, Хаматова полжизни провела на российской сцене и до недавнего времени была любимицей многих зрителей. А вот личная жизнь знаменитости зачастую оставалась для поклонников загадкой.

В первый раз Чулпан Хаматова вышла замуж еще в молодости. С будущим супругом, сыном звезды “Папиных дочек” Ольги Волковой, актриса познакомилась во время учебы в ГИТИСе. По слухам, Иван Волков помог девушке в трудной ситуации, чем и покорил ее сердце. А в 1995 году влюбленные сыграли свадьбу.

Многим творческий союз казался идеальным, к тому же, Хаматова сразу нашла общий язык со знаменитой свекровью. Несмотря на это, брак просуществовал всего семь лет. В 2002 году, через несколько месяцев после рождения дочери Арины, супруги развелись. К счастью, им удалось сохранить дружеские и теплые отношения.

Вскоре после развода Чулпан Хаматова стала мамой во второй раз. Долгое время поклонники терялись в догадках о том, кто мог стать отцом ребенка. Как оказалось, звезда взяла девочку Асю из дома малютки. Более того, Хаматовой пришлось буквально бороться за приемную дочь.

По словам знаменитости, ей долго не хотели отдавать малышку, ссылаясь на ее якобы плачевное состояние здоровья. Однако через некоторое время Чулпан узнала, что руководство хотело получить от нее взятку, и со скандалом забрала дочь. К счастью, девочка оказалась абсолютно здорова. Это подтвердили австрийские и немецкие врачи.

После одного неудачного брака артистка не поставила крест на личной жизни. Следующим ее избранником стал солист балета Алексей Дубинин. Увы, этот союз не привел к свадьбе и распался через несколько лет. Разглашать причины разрыва знаменитость не стала.

Третьей любовью Чулпан Хаматовой стал актер и режиссер Александр Шейн. В 2010 году у пары родилась дочка Ия. Многим казалось, что в этом союзе артистка наконец обрела настоящее счастье и опору. Однако в 2018 году супруги неожиданно разошлись.

Сегодня о личной жизни актрисы ничего не известно. Она по-прежнему не посвящает публику в свои любовные дела и лишь изредка рассказывает о семье. Хаматова души не чает в приемной дочери и двух наследницах, которых родила от разных мужчин, и старается проводить с ними каждую свободную минутку. Сейчас актриса живет в Латвии вместе с детьми.