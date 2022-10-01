Россия вполне ожидаемо наложила вето на резолюцию, осуждающую аннексию территорий Украины

В пятницу в Совете Безопасности вынесли на голосование предложенный США и Албанией проект резолюции, в которой осуждалось проведение так называемых «референдумов» в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, а также решение России аннексировать эти территории.

Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, наложила вето на документ, проголосовав против. Четыре страны – Китай, Индия, Габон и Бразилия – воздержались. Десять остальных членов СБ проект резолюции поддержали.

В проекте резолюции осуждались «незаконные» референдумы, проведенные на оккупированных территориях Украины, и содержался призыв к странам не признавать законным изменение границ Украины. Авторы проекта резолюции также призывали Россию немедленно вывести свои войска из Украины.

Накануне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что «любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь законной силы и заслуживает осуждения». По его словам, такое решение России несовместимо с положениями международного права и провоцирует опасную эскалацию. «[Такому решению] нет места в современном мире, и оно неприемлемо», – добавил глава ООН.

Отметим, в соответствии со статьей 23 Устава ООН «Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности» с правом вето.

По окончании заседания по вопросу аннексии украинских территорий члены Совета Безопасности приступили к обсуждению взрывов на газопроводах «Северный поток», которые, как считают в ряде стран мира, могли стать результатом диверсии.

Членов Совета проинформировал помощник Генсека ООН по экономическому развитию, сотрудник Департамента по экономическим и социальным вопросам Навид Ханиф. По его словам, причины утечек неизвестны, однако сегодня крайне важно принять меры для ликвидации последствий, которые они вызвали.

Он заявил, что у ООН нет возможность подтвердить детали случившегося. В настоящее время российский газ по этим газопроводам не поступает в Европу. Ханиф предположил, что остановка «Северных потоков» может привести к росту цен на энергоносители. Он также добавил, что утечка сотен миллионов кубометров газа может вызвать выбросы в атмосферу сотен тысяч тонн метана – газа, который оказывает в 80 раз большее влияние на состояние климата, чем углекислый газ.

Кроме того, по мнению представителя ООН, инцидент продемонстрировал уязвимость важных объектов энергетической инфраструктуры. Навид Ханиф напомнил о необходимости перехода к чистой и устойчивой энергетической системе.

Он подчеркнул, что нападения на инфраструктуру недопустимы, и призвал членов Совбеза не допустить, чтобы этот инцидент вызвал дальнейшую эскалацию напряженности на фоне конфликта.