 

Мнение: Еще один аналог

01.10.2022, 8:20, Разное
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Читаю свою френд-ленту в ЖЖ (в кои-то веки), и кое на что интересное набрёл! Вот оказалась девушка прямо из Мариуполя, пишет простые и бесхитростные “репортажи с мест”, в частности, 29 сентября описывала, как в Мариуполе ни шатко ни валко идут “ремонтные работы” (спойлер – идут совсем кое-как, но иначе и быть не может). И вдруг среди прочего у нее проскальзывает такая фраза:

“Из новостей, которые вам не расскажут. Пару дней тому назад в катакомбах “Азовстали” снова был бой. Оказывается, там, в бесконечных подземельях, всё ещё прячутся какие-то бойцы. То есть эти катакомбы таят в себе массу “сюрпризов”. Рано ещё говорить о полной зачистке “Азовстали”. И о полном разминировании Мариуполя тоже рано говорить. Вот прямо сейчас сижу и вздрагиваю от звуков взрывов. Где-то неподалеку работают саперы”.
https://gloxy.livejournal.com/360762.html

Читаю – и у меня замыкается очередной гештальт: вот, значит, тут у нас и Брестская крепость! До сих пор “сво” давало массу аллюзий на ВОВ: был уже и “первоначальный блицкриг” со “стремительными танковыми прорывами” к Киеву (только в сво – с другой стороны), был и аналог “битвы под Москвой” (откат напавших войск от столицы), и “Сталинград” (очевидно, битва за Северодонецк), и, возможно, “Курская дуга”… Но Брестской крепости не было. По крайней мере – не в чистом виде.

А теперь – в чистом! Это Мариуполь. Сами по себе захват и окружение “крепости” достаточно быстрые, но в Мариуполе, получается, есть, как и в Брестской крепости, некие скрывающиеся бойцы, последний из которых, в случае с прототипом, вроде как сопротивлялся, скрываясь в подвалах крепости, чуть ли не до зимы. Начав в конце июня! А тут – начали в марте, сопротивление по катакомбам – минимум до сентября. Примерно тот же срок.

Поразительно, как совпадает мифология – тогда и сейчас.

Источник: Размышления вольного социолога


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