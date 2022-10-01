Волнистый боб, косая челка, перья и боковые заколки: эффектные и удобные короткие осенние прически
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Осень – это, несомненно, пора коротких стрижек и ультрамодных образов. И если вы давно хотели избавиться от длинных волос и преобразиться, то сейчас самое время. Ниже представлены самые модные тенденции стрижек этой осени. Поверьте, незамеченной вы точно не останетесь.
Боб и платиновое мелирование
Сама по себе такая стрижка не выйдет из моды еще несколько сезонов. А платиновое мелирование значительно освежит образ.
Стрижка до плеч
Если вы не можете решиться на кардинальную смену имиджа, то этот образ идеален для вас. А такой цвет по-настоящему осенний и неприхотлив в уходе.
Волнистый боб
Большинство женщин почему-то считают, что прическа боб и идеально гладкие волосы должны идти рука об руку. Но это не так. Попробуйте завить волосы в легкую волну и вы увидите как вы преобразитесь.
Короткий боб как способ визуально стать моложе
Преклонный возраст – не повод мириться с наступающей старостью. Напротив, можно сделать короткую стрижку и наслаждаться тем, как несколько лет как будто стерлись. Стилисты утверждают, что боб визуально помогает «скинуть» 5-10 лет.
Кудри
Одна из самых модных тенденций в стрижках, стремительно набирающая обороты. Если у вас от природы кудрявые волосы, то это превосходно. Если нет, то вы можете сделать химическую завивку и несколько месяцев наслаждаться повышенным вниманием.
Короткая стрижка и мягкий цвет
Нежные оттенки как никогда способны согреть холодными вечерами!
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Удлиненный боб
Стилисты называют его стрижкой на миллион. Действительно удлиненный боб вкупе с ровным идеальным срезом – это шикарный выбор.
Кудрявый боб
Даже если вы выбрали короткий боб, это не повод отказываться от локонов. Вы можете как слегка завить волосы, так и сделать мелкий завиток. В обоих случаях вы будете приковывать внимание.
Добавьте аксессуаров или похулиганьте
Вы можете или структурировать свои волосы с помощью разнообразных заколок или же вообще с помощью геля устроить на голове настоящий беспорядок.
Не бойтесь экспериментов! Осень – время стрижек и поиска нового яркого образа.
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