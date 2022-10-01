Волнистый боб, косая челка, перья и боковые заколки: эффектные и удобные короткие осенние прически

Осень – это, несомненно, пора коротких стрижек и ультрамодных образов. И если вы давно хотели избавиться от длинных волос и преобразиться, то сейчас самое время. Ниже представлены самые модные тенденции стрижек этой осени. Поверьте, незамеченной вы точно не останетесь.

Боб и платиновое мелирование

Сама по себе такая стрижка не выйдет из моды еще несколько сезонов. А платиновое мелирование значительно освежит образ.

Стрижка до плеч

Если вы не можете решиться на кардинальную смену имиджа, то этот образ идеален для вас. А такой цвет по-настоящему осенний и неприхотлив в уходе.

Волнистый боб

Большинство женщин почему-то считают, что прическа боб и идеально гладкие волосы должны идти рука об руку. Но это не так. Попробуйте завить волосы в легкую волну и вы увидите как вы преобразитесь.

Короткий боб как способ визуально стать моложе

Преклонный возраст – не повод мириться с наступающей старостью. Напротив, можно сделать короткую стрижку и наслаждаться тем, как несколько лет как будто стерлись. Стилисты утверждают, что боб визуально помогает «скинуть» 5-10 лет.

Кудри

Одна из самых модных тенденций в стрижках, стремительно набирающая обороты. Если у вас от природы кудрявые волосы, то это превосходно. Если нет, то вы можете сделать химическую завивку и несколько месяцев наслаждаться повышенным вниманием.

Короткая стрижка и мягкий цвет

Нежные оттенки как никогда способны согреть холодными вечерами!

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Удлиненный боб

Стилисты называют его стрижкой на миллион. Действительно удлиненный боб вкупе с ровным идеальным срезом – это шикарный выбор.

Кудрявый боб

Даже если вы выбрали короткий боб, это не повод отказываться от локонов. Вы можете как слегка завить волосы, так и сделать мелкий завиток. В обоих случаях вы будете приковывать внимание.

Добавьте аксессуаров или похулиганьте

Вы можете или структурировать свои волосы с помощью разнообразных заколок или же вообще с помощью геля устроить на голове настоящий беспорядок.

Не бойтесь экспериментов! Осень – время стрижек и поиска нового яркого образа.