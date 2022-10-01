 

Мнение: О сбывшемся пророчестве… Для России начинается π-ц?

01.10.2022, 7:55, Разное
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Фото © Kremlin.ru

Давешнее присоединение, как уже успела отметить #социология, россияне встречали с тревогой. Что разительно отличалось от «Крымской весны», например. И не в осенней хандре дело. А в одном пророчестве.

Впрочем тогда, без малого шесть лет назад, только один человек знал, что случится именно это, им же и озвученное…

Вернёмся же памятью в 2016 год, казавшийся тогда ух каким сложным и трудным, а в реалиях сегодняшних представляющийся уютным и спокойным. В конце ноября президент России Владимир #Путин, вручив премию Русского географического общества в одной из номинаций, пообщался с юными эрудитами в сфере географии Тимофеем Цоем (5 лет) и Мирославом Аскирко (9 лет). Глава государства проверил знания мальчиков и сам с улыбкой дал правильный ответ на вопрос «Где заканчивается граница России?».

По некоторым данным, после фразы «граница России нигде не заканчивается» Владимир Путин добавил, выдержав паузу: «Это шутка». Но его слова утонули в громе аплодисментов, и особенно не щадил ладоней министр обороны Сергей Шойгу.

Так вот, теперь это всё — не шутка. Даже многоопытный пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился с ответом на «простой» вопрос, в каких границах Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации. «Эту информацию необходимо уточнить», сообщил главный кремлёвский спикер. По его словам, только «Донецкая и Луганская народные республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года», а в остальном — требуется уточнение. Или, иначе говоря, возможны варианты

Их, собственно, три.

1. По факту на 30 сентября. То есть, все неподконтрольные России территории Запорожья и Херсонщины считаются де-юре украинскими, государственная граница проходит по «линии фронта».

2. По линии административных границ обеих областей в составе Украины. И тут возникает «развилка»:
а) #Россия считает данные территории «оккупированными» Украиной и старается их освободить всеми силами и средствами;
б) Россия считает данные территории «спорными», благо на них и никакого плебисцита вообще не проводилось, а решение относительно их принадлежности постарается урегулировать на будущих «мирных переговорах». Для которых, впрочем, надо будет ещё создать необходимые условия.

Иными словами, на юго-западе прямо здесь и сейчас «границы России нигде не заканчиваются». Как и сказал пророк. Что с точки зрения права — просто полный π-ц даже по российским меркам. И это — вполне понятный повод для тревог у значительной части россиян. Большой такой.

А к нему подмешивается ещё один «маленький». Просто уму непостижимо, чем руководствовались кремлёвские пиарщики, назвав весь процесс «присоединением», по немецки — Anschluß. Но исторические ассоциации просто не могут не возникать. А в учебниках истории для школьников прямо сказано, чем некий известный Anschluß закончился примерно три четверти века назад, какой катастрофой он обернулся.

Ну чем не повод помянуть северного пушного зверька?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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