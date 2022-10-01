 

США экспортируют свои инфляционные проблемы в другие страны

01.10.2022, 7:40, Разное
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Политика ФРС США стала основной причиной текущего мирового экономического хаоса, считает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, американский регулятор повышает ключевую ставку, что приводит к укреплению доллара, а это, в свою очередь, бьёт по иным странам, особенно импортёрам энергоресурсов.


AP

Глобальные финансовые рынки сейчас испытывают самую мощную корректуру с момента мирового финансового кризиса 2008 года, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Причина заключается в процессе повышения ключевой ставки, запущенной ФРС США. Как отмечает издание, этот процесс ещё не завершён: многие ожидают, что в ходе следующего заседания ФРС ещё раз повысит ставку.

В этом году наблюдается сильное падение рынков акций, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Доллар же, напротив, укрепился: это, в том числе, обусловлено повышением ключевой ставки ФРС. Как пишет издание, именно политика американского регулятора является основной причиной текущего хаоса. В ФРС исходят из того, что к концу этого года уровень ключевой ставки будет составлять почти 4,5%, а в следующем году его можно будет повысить ещё. Всё это приводит к тому, что американские финансовые институты несут потери.

Однако наибольшее влияние политика ФРС оказывает не на США, а на прочие страны, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Повышение курса доллара сильно бьёт по странам — импортёрам энергоресурсов, таким как Китай, Индия, Таиланд и Сингапур, которые были вынуждены принять меры по укреплению собственных национальных валют.

Как пишет издание, укрепление доллара экспортирует американские проблемы с инфляцией в другие страны. Те, в свою очередь, могут поддержать свои национальные валюты повышением ключевой ставки, однако это приведёт к снижению экономического роста. Такие страны, как Великобритания, страдают на обоих фронтах: с одной стороны британский ЦБ намеревается резко поднять ключевую ставку в следующем году, а с другой стороны фунт стерлингов уже сильно обвалился. 


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