 

Всё меньше немцев доверяют демократии в Германии

01.10.2022, 7:40, Разное
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Результаты федерального исследования показали: всё больше восточных немцев разочарованы в государственной политике и сомневаются в демократии. Однако, как пишет Das Erste, в Западной Германии число граждан, удовлетворённых демократией в том виде, в котором она существует в их стране, также снизилось. Люди устали от беженцев, коронавируса и войны и недовольны инфляцией и высокими ценами на энергию.

Всё больше восточных немцев сомневаются в демократии, — таков результат федерального мониторинга, который сегодня представил уполномоченный правительства по Восточной Германии Шнайдер. Согласно исследованию, только 39 процентов опрошенных довольны демократией в том виде, в котором она функционирует в Германии. В Западной Германии удовлетворённость системой правления также снизилась.

Взгляд на Восточную Германию — этот вид должен стать другим, таково желание федерального правительства. Тут хотят увидеть результаты достижений — как здесь, под Магдебургом, где должна появиться крупнейшая фабрика чипов в Европе. Некоторые подвижки есть, однако в конечном итоге на востоке сохраняется разочарование от политики.

КАРСТЕН ШНАЙДЕР, уполномоченный правительства ФРГ по Восточной Германии: Сейчас мы представляем собой общество, которое после 2015 года, со всеми беженцами, коронавирусом, который коснулся всех семей, а теперь ещё и с войной, попросту истощено.

Отчёт о состоянии немецкого единства показывает: в 2020 году 65 процентов западных немцев были довольны демократией в том виде, в котором она существует в Германии. Теперь их стало 59 процентов. На востоке страны таковых в 2020 году было ещё 48 процентов — теперь только 39 процентов.

Это всё больше вынуждает людей в Восточной Германии выходить на улицы. Они жалуются, среди прочего, на инфляцию и высокие цены на энергию.

ХОЛЬГЕР ЛИЛЬЕБЕРГ, руководитель мониторинга по Германии: Всё это моменты, по которым нормальные граждане ожидают государственного вмешательства или решения проблемы на государственном уровне. Поэтому доверие сейчас действительно не очень высоко.

Понимание в отношении этой обеспокоенности выказывают также в союзе ХДС/ХСС — но на экстремальные взгляды оно не распространяется.

ЗЕПП МЮЛЛЕР, представитель фракции ХДС/ХСС: Мы все должны взять на себя ответственность за Восточную Германию, это касается всех партий: не только позволять на себя кричать, но и давать отпор.

Таким образом, политические круги должны позаботиться о другом взгляде на Восточную Германию — но также бороться за другое отношение восточных немцев к демократии.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2022 года.

 


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