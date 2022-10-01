Штаб-квартира «Роснано» переедет из Москвы в Донецк
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Совет директоров «Роснано» принял решение сменить место
регистрации госкорпорации. С 1 января 2023 года штаб-квартира компании будет
находиться в Донецке.
«Переезд компаний из Москвы – это тренд последних лет. В столице очень высокие
цены на недвижимость, проблемы с экологией и транспортной инфраструктурой. Наши
коллеги из «Газпрома» переехали в Петербург и благодаря этому экономят каждый
год более миллиарда рублей. Но мы приняли решение перенести головной офис
поближе к производственным мощностям, на Донбасс», – заявил глава пресс-службы «Роснано»
Дмитрий Алиханов.
Переезд «Роснано» крайне благотворно скажется на экономике
ДНР. Будут созданы тысячи новых рабочих мест, а ежегодные налоговые
отчисления в бюджет Донецка составят не менее трёх миллиардов рублей.
В ближайшее время несколько крупных
российских компаний объявят об открытии своих филиалов в ЛНР и ДНР. Например, «Роскосмос»
планирует открыть резервный центр управления полётами в Луганске, а в Донецке
до конца года появятся колл-центры «Сбера» и ВТБ.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет