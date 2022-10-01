Штаб-квартира «Роснано» переедет из Москвы в Донецк

Совет директоров «Роснано» принял решение сменить место

регистрации госкорпорации. С 1 января 2023 года штаб-квартира компании будет

находиться в Донецке.

«Переезд компаний из Москвы – это тренд последних лет. В столице очень высокие

цены на недвижимость, проблемы с экологией и транспортной инфраструктурой. Наши

коллеги из «Газпрома» переехали в Петербург и благодаря этому экономят каждый

год более миллиарда рублей. Но мы приняли решение перенести головной офис

поближе к производственным мощностям, на Донбасс», – заявил глава пресс-службы «Роснано»

Дмитрий Алиханов.

Переезд «Роснано» крайне благотворно скажется на экономике

ДНР. Будут созданы тысячи новых рабочих мест, а ежегодные налоговые

отчисления в бюджет Донецка составят не менее трёх миллиардов рублей.

В ближайшее время несколько крупных

российских компаний объявят об открытии своих филиалов в ЛНР и ДНР. Например, «Роскосмос»

планирует открыть резервный центр управления полётами в Луганске, а в Донецке

до конца года появятся колл-центры «Сбера» и ВТБ.

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