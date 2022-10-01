 

Проскурякова родила, а Николаев привел в дом новую женщину: у пары началась новая жизнь

01.10.2022, 7:15, Разное
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Не только личная, но и творческая жизнь
Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева бьет ключом. За 12 лет совместной работы пара создала множество совместных проектов. Теперь у пары началась новая жизнь — муж и жена развиваются в
разных сферах, дополняя и вдохновляя друг друга.

Так, на днях Юлия
Проскурякова родила свой собственный проект — на экраны вышел короткометражный фильм
с участием жены Игоря Николаева. Премьера прошла в одном из столичных кинотеатров.

А Игорь Николаев
выпустил цикл собственных пьес “Пятнадцать мелодий для фортепиано”.
Подписчики пишут, что первый тираж уже раскуплен — поклонники ждут пополнения в
магазинах.

В компании коллег
и близких Игорь Николаев отметил выход сборника. На вечер собрались Алла
Пугачева, Игорь Крутой и Сергей Шакуров. Еще Николаев привел в свой дом и в
свой круг друзей новую женщину. Ею оказалась пианистка Екатерина Мечетина.

Игорь Николаев
поделился одним из произведением — “Фильм о любви” с подписчиками. Ее
исполнила на фортепиано Екатерина. Фанаты оценили творчество музыканта. “Какая
красивая мелодия! Пусть жизнь продолжается и в ней обязательно будет любовь!”
— рассыпались поклонники в комплиментах.


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