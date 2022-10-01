Проскурякова родила, а Николаев привел в дом новую женщину: у пары началась новая жизнь

Не только личная, но и творческая жизнь

Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева бьет ключом. За 12 лет совместной работы пара создала множество совместных проектов. Теперь у пары началась новая жизнь — муж и жена развиваются в

разных сферах, дополняя и вдохновляя друг друга.

Так, на днях Юлия

Проскурякова родила свой собственный проект — на экраны вышел короткометражный фильм

с участием жены Игоря Николаева. Премьера прошла в одном из столичных кинотеатров.

А Игорь Николаев

выпустил цикл собственных пьес “Пятнадцать мелодий для фортепиано”.

Подписчики пишут, что первый тираж уже раскуплен — поклонники ждут пополнения в

магазинах.

В компании коллег

и близких Игорь Николаев отметил выход сборника. На вечер собрались Алла

Пугачева, Игорь Крутой и Сергей Шакуров. Еще Николаев привел в свой дом и в

свой круг друзей новую женщину. Ею оказалась пианистка Екатерина Мечетина.

Игорь Николаев

поделился одним из произведением — “Фильм о любви” с подписчиками. Ее

исполнила на фортепиано Екатерина. Фанаты оценили творчество музыканта. “Какая

красивая мелодия! Пусть жизнь продолжается и в ней обязательно будет любовь!”

— рассыпались поклонники в комплиментах.