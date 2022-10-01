 

Семейная пара из Иваново насмерть забила свою знакомую

01.10.2022, 7:15, Разное
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Инцидент случился весной 2021 года. В квартиру к паре пришли знакомые, началась вечеринка – все пили и закусывали. Во время посиделок между одной из гостей и хозяевами началась словесная перепалка. Как сообщает “Царьград”, в пылу ссоры пара начала избивать оппонентку, а затем оставила ее лежать на полу.

В результате полученных травм женщина скончалась. Злоумышленники были задержаны. По данным VSE42.RU, суд принял решение приговорить мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы, а его супругу-рецидивистку к девяти.


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