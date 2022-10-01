 

Мнение: Битва референдумов

01.10.2022, 6:55, Разное
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Интересно еще вот что: ну, вот сейчас у нас есть Запорожская область, на ЧАСТИ которой (причем эта часть не включает в себя областной центр) Путин провел типа “референдум”, по результатам которого включил в состав РФ всю область. А как если Украина в ответ проведет встречный референдум уже на своей части Запорожской области (включающей облцентр город Запорожье), и по результатам уже его выйдет, что там, наоборот, уже 98% жителей хотят остаться на Украине?

Как тогда быть с такой вот битвой референдумов? Кто кого сборет? Я считаю, что тут у Украины козырь – у нее облцентр. Их референдум старше будет, ей-ей! Плюс – преимущество второго выбора. Нечестно! Они ведь уже видят, сколько нарисовали в России! В РФ 97% – они, значит, себе смело рисуют 98% – и дело в шляпе. Победа!

Источник: Размышления вольного социолога


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