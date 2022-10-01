 

BFM TV – «просто смеётся над нами» — пока Трасс защищает богатых, инфляция добралась до фиш-энд-чипс

01.10.2022, 6:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Британцы возмущены бюджетным планом Лиз Трасс: он предусматривает снижение налогов для богатых, в то время как обычные люди с трудом оплачивают счета на электричество и отопление, а в ресторанах приходится повышать цены на традиционное блюдо фиш-энд-чипс. Кризис стоимости жизни затрагивает всё больше домохозяйств, и всё чаще проходят забастовки против действий правительства, пишет BFM TV.

По мнению некоторых посетителей, это лучшие фиш-энд-чипс (рыба и картофель фри. — ИноТВ) на северо-западе Лондона, и поэтому управляющая Moxie’s Fish Bar Шахад Рамина продолжает улыбаться. В то же время она часами пытается совместить привлекательность для клиентов и прибыльность заведения. Это настоящая головоломка для неё и её мужа.

ШАХАД РАМИНА, управляющая Moxie’s Fish Bar: Для выживания мы должны иметь возможность платить за сырьё, стоимость которого растёт. Так что нам пришлось повысить цены, чтобы мы могли заплатить поставщикам. Иначе придётся закрыть наш ресторан.

В результате на прошлой неделе ей пришлось повысить цену на рыбные палочки на два евро. Такое решение далось непросто, однако посетители, кажется, понимают, что за ним стоит.

РОБЕРТ, посетитель: Из-за инфляции, которая только растёт, мы все вынуждены тем или иным способом компенсировать наши расходы.

Такой кризис стоимости жизни затрагивает всё больше домохозяйств. Жители этого квартала собрались в доме культуры, чтобы послушать почётного гостя — Джереми Корбина, бывшего главу оппозиционной Лейбористской партии.

ДЖЕРЕМИ КОРБИН, бывший глава Лейбористской партии: То, что мы сейчас переживаем, едва ли не хуже, чем в прошлом.

Профсоюзы также объединили свои усилия, чтобы выступить против Лиз Трасс — нового премьер-министра, которая недавно объявила о спорных мерах поддержки: понижении налога для богатых.

ФРЕДИ ГЕНТЦ, представитель профсоюза ACORN и основатель кампании «Всему есть предел»: Лиз Трасс со своими приятелями-банкирами просто-напросто смеётся над нами, обычными тружениками. Они даже не притворяются ради приличия, что пытаются нам помочь. Они опубликовали план бюджета, который выглядит оскорблением для тех, кто с трудом оплачивает счета за электричество или отопление.

КОРРЕСПОНДЕНТКА: На этом фоне растёт число дней, когда проходят забастовки. Британская почтовая служба Royal Mail планирует за два месяца провести в общей сложности десять дней забастовок.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06.22 / “Кощунство”: Ласкающую гениталии перед храмом Толкалину закидали камнями

17.07.22 / В честь человека, который подарил России космос: Госдума рассмотрит переименование Байконура в Рогозинск

01.02.22 / В Раде соратник Порошенко заявил о наркомании Зеленского и его связи с Кремлем

25.06.22 / Врач сделал вывод о плачевном состоянии опухшего до отвращения Лепса: Гормональные изменения

11.06.22 / France 2 – во Франции вслед за пшеницей растёт цена на муку

27.03.22 / Девяти российским военным вручили ордена Мужества

05.07.22 / Мнение: Одна

12.09.22 / Мнение: Куколдизм современных псевдопатриотов

19.01.22 / Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва

10.12.21 / Основной закидон государства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика