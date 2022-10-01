Префектуры Москвы начали разносить отзывы аннулированных после проверки повесток

Сотрудники столичных префектур начали разносить отзывы аннулированных после проверки повесток. Об этом сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Сотрудники московских военных комиссариатов отреагировали на жалобы. Вместе с городскими службами они провели дополнительную проверку мобилизационных данных запасников.

Для обращений граждан был открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.

Мобилизация в столице идет в плановом режиме, многие приходят сами, отмечал заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев. По его словам, жалобы ошибочно призванных рассматриваются незамедлительно.

Напомним, что мэр Москвы установил дополнительные выплаты для мобилизованных горожан.

О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.