 

Префектуры Москвы начали разносить отзывы аннулированных после проверки повесток

01.10.2022, 5:55, Разное
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Сотрудники столичных префектур начали разносить отзывы аннулированных после проверки повесток. Об этом сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Сотрудники московских военных комиссариатов отреагировали на жалобы. Вместе с городскими службами они провели дополнительную проверку мобилизационных данных запасников.

Для обращений граждан был открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.

Мобилизация в столице идет в плановом режиме, многие приходят сами, отмечал заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев. По его словам, жалобы ошибочно призванных рассматриваются незамедлительно.

Напомним, что мэр Москвы установил дополнительные выплаты для мобилизованных горожан.

О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.


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