 

Le Figaro – «не признаём и никогда не признаем» — лидеры ЕС отреагировали на присоединение к России новых регионов

01.10.2022, 4:50, Разное
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Лидеры стран ЕС не признают и осуждают присоединение к РФ четырёх новых субъектов, пишет Le Figaro со ссылкой на совместное заявление членов блока. Представители европейских стран подчеркнули, что продолжают считать Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области частью Украины и будут оказывать Киеву поддержку до тех пор, пока это необходимо.


AP

Лидеры стран Европейского союза не признают и осуждают «незаконное присоединение» к РФ четырёх украинских регионов, пишет Le Figaro со ссылкой на совместное заявление членов блока, в котором Москву обвиняют в создании угрозы для «всемирной безопасности».

«Мы не признаём и никогда не признаем незаконные референдумы, которые РФ организовала в качестве предлога для этого нового посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также их фальсифицированные и незаконные результаты. Мы никогда не признаем это незаконное присоединение», — говорится в заявлении.

«Эти решения недействительны… Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск являются частью Украины», — добавляют лидеры европейских стран. «Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отвергнуть это незаконное присоединение», — продолжают авторы текста.

«Преднамеренно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность… РФ ставит под угрозу безопасность всего мира», — также отмечается в заявлении.

Вместе с этим лидеры стран ЕС подтверждают «право Украины на защиту от российской агрессии с целью восстановления полного контроля над своей территорией и освобождения оккупированных территорий в пределах её международно признанных границ».

ЕС продолжит оказывать Украине «серьёзную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку до тех пор, пока это необходимо», — заверяют представители 27 стран.


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