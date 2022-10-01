“Уже нет надежды”: дочь поставила точку в жизни онкобольной Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк

Анна активно ведет свой блог в социальных сетях. Девушка делится модными московскими

местами, красивыми видами и стильными образами. При этом, Анну сложно упрекнуть

в жизни напоказ — девушка ведет себя приятно и сдержанно. За это ее ценят

многие подписчики.

В блог к Анне

приходят и поклонники знаменитой мамы. Фанаты желают онкобольной Заворотнюк

здоровья и интересуются последними новостями из жизни актрисы. Родственники звезды

не распространяют ни фотографии болеющей женщины, ни подробности лечения. Они

приняли это решение по просьбе самой Анастасии.

На днях Анна

поставила точку в слухах о жизни мамы. Напомним, что в СМИ появилась информация

об ухудшении состояния Анастасии. Анна сообщила, что мама держится, хоть болезнь

и очень тяжелая.

Конечно, такие

новости слегка подбодрили поклонников. Но радоваться пока рано, к тому же

впереди самый грустный сезон в году — поздняя осень. Настроение у многих весьма

поникшее, а дождливая погода не оставляет шанса на прогулки и развлечения.

“Уже нет

надежды”, — написала одна из подписчиц, ссылаясь на хмурое небо. Но Анна

Заворотнюк спешит заверить, что все будет хорошо.