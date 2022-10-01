 

“Уже нет надежды”: дочь поставила точку в жизни онкобольной Заворотнюк

01.10.2022, 4:35, Разное
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Дочь Анастасии Заворотнюк
Анна активно ведет свой блог в социальных сетях. Девушка делится модными московскими
местами, красивыми видами и стильными образами. При этом, Анну сложно упрекнуть
в жизни напоказ — девушка ведет себя приятно и сдержанно. За это ее ценят
многие подписчики.

В блог к Анне
приходят и поклонники знаменитой мамы. Фанаты желают онкобольной Заворотнюк
здоровья и интересуются последними новостями из жизни актрисы. Родственники звезды
не распространяют ни фотографии болеющей женщины, ни подробности лечения. Они
приняли это решение по просьбе самой Анастасии.

На днях Анна
поставила точку в слухах о жизни мамы. Напомним, что в СМИ появилась информация
об ухудшении состояния Анастасии. Анна сообщила, что мама держится, хоть болезнь
и очень тяжелая.

Конечно, такие
новости слегка подбодрили поклонников. Но радоваться пока рано, к тому же
впереди самый грустный сезон в году — поздняя осень. Настроение у многих весьма
поникшее, а дождливая погода не оставляет шанса на прогулки и развлечения.

“Уже нет
надежды”, — написала одна из подписчиц, ссылаясь на хмурое небо. Но Анна
Заворотнюк спешит заверить, что все будет хорошо.


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