“Сердце уходит”: Брежнева впала в отчаяние после новостей о разбитом муже

Вера Брежнева —

поп-певица и актриса, бывшая участница группы “ВИА-Гра” раньше часто

откровенничала с подписчиками в социальных сетях. Певица делилась личными фото себя,

дочерей, а иногда и мужа — композитора Константина Меладзе.

После начала

февральских событий контент на страничке Веры сильно изменился. Теперь там

почти нет места музыке и радостным встречам. Брежнева тяжело переживает,

поэтому подписчики чувствуют, что артистка закрылась в себе.

На днях Вера

Брежнева впала в полнейшее отчаяние. 40-летняя артистка не смогла сдержать эмоций

из-за происходящих событий. Вера делится, что в течение дня она может радоваться

успехами дочери и друзей, писать песни, а затем снова погрузиться в новостную

ленту.

“Потом открываешь

новости. И снова сердце уходит в пятки”, — пишет Вера. В своем микроблоге

она поделилась страшной фотографией и историей одной семьи. Мужчина потерял свою

жену и никак не может приняться утрату. О разбитом муже написали многие СМИ и

Вера Брежнева репостнула статью для подписчиков.

Кроме этого, в Сети

не угасают слухи о возможном расставании Веры Брежневой и Константина Меладзе.

Официально эту новость никто не комментировал, но, возможно, семейный разлад

тоже сыграл роль в состоянии Веры.