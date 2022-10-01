 

“Сердце уходит”: Брежнева впала в отчаяние после новостей о разбитом муже

01.10.2022, 3:10, Разное
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Вера Брежнева —
поп-певица и актриса, бывшая участница группы “ВИА-Гра” раньше часто
откровенничала с подписчиками в социальных сетях. Певица делилась личными фото себя,
дочерей, а иногда и мужа — композитора Константина Меладзе.

После начала
февральских событий контент на страничке Веры сильно изменился. Теперь там
почти нет места музыке и радостным встречам. Брежнева тяжело переживает,
поэтому подписчики чувствуют, что артистка закрылась в себе.

На днях Вера
Брежнева впала в полнейшее отчаяние. 40-летняя артистка не смогла сдержать эмоций
из-за происходящих событий. Вера делится, что в течение дня она может радоваться
успехами дочери и друзей, писать песни, а затем снова погрузиться в новостную
ленту.

“Потом открываешь
новости. И снова сердце уходит в пятки”, — пишет Вера. В своем микроблоге
она поделилась страшной фотографией и историей одной семьи. Мужчина потерял свою
жену и никак не может приняться утрату. О разбитом муже написали многие СМИ и
Вера Брежнева репостнула статью для подписчиков.

Кроме этого, в Сети
не угасают слухи о возможном расставании Веры Брежневой и Константина Меладзе.
Официально эту новость никто не комментировал, но, возможно, семейный разлад
тоже сыграл роль в состоянии Веры.


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