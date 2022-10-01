Всемирный банк одобрил помощь Украине на 530 млн долларов

Киев получит пакет финансовой помощи в размере 530 млн долларов под кредитные гарантии Великобритании и Дании, сообщил Всемирный банк.

Речь идет о помощи властям Украины «в удовлетворении неотложных потребностей». Лондон предоставил кредитные гарантии на 500 млн долларов, Копенгаген – на 30 млн долларов, передает ТАСС.

29 сентября Всемирный банк выделил на экстренную помощь Украине 11 млрд долларов. В начале августа ВБ сообщал, что из почти 13 млрд долларов финансовой помощи украинским властям были предоставлены более 6,3 млрд долларов. Еврокомиссия, власти Украины и Всемирный банк оценили стоимость восстановления страны в 349 млрд долларов.

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