Посол Украины Мельник потребовал от Германии «поставить все на военную карту»

Германия должна поставить все на военную карту и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружений, сообщил посол Украины Андрей Мельник.

В частности, по его словам, речь идет о танках Leopard. Мельник призвал правительственную коалицию сыграть ведущую роль в введении самых жестких санкций в отношении России, передает ТАСС со ссылкой на Welt.

Мельник посетовал на недостаточность нынешних действий стран Запада в отношении России. По его словам, необходимы «очень болезненные карательные меры», которые «действительно навредят» российской стороне.

Напомним, Мельник заявил, что оставит свой пост и покинет Германию 14 октября. Его слова неоднократно вызывали скандал. Он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Также послу пришлось признать, что его слова о непричастности бандеровцев к массовым убийствам были ошибкой.

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