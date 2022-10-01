 

Посол Украины Мельник потребовал от Германии «поставить все на военную карту»

01.10.2022, 2:20, Новости дня
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Германия должна поставить все на военную карту и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружений, сообщил посол Украины Андрей Мельник.

В частности, по его словам, речь идет о танках Leopard. Мельник призвал правительственную коалицию сыграть ведущую роль в введении самых жестких санкций в отношении России, передает ТАСС со ссылкой на Welt.

Мельник посетовал на недостаточность нынешних действий стран Запада в отношении России. По его словам, необходимы «очень болезненные карательные меры», которые «действительно навредят» российской стороне.

Напомним, Мельник заявил, что оставит свой пост и покинет Германию 14 октября. Его слова неоднократно вызывали скандал. Он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Также послу пришлось признать, что его слова о непричастности бандеровцев к массовым убийствам были ошибкой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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