Посол Украины Мельник потребовал от Германии «поставить все на военную карту»
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Германия должна поставить все на военную карту и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружений, сообщил посол Украины Андрей Мельник.
В частности, по его словам, речь идет о танках Leopard. Мельник призвал правительственную коалицию сыграть ведущую роль в введении самых жестких санкций в отношении России, передает ТАСС со ссылкой на Welt.
Мельник посетовал на недостаточность нынешних действий стран Запада в отношении России. По его словам, необходимы «очень болезненные карательные меры», которые «действительно навредят» российской стороне.
Напомним, Мельник заявил, что оставит свой пост и покинет Германию 14 октября. Его слова неоднократно вызывали скандал. Он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Также послу пришлось признать, что его слова о непричастности бандеровцев к массовым убийствам были ошибкой.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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