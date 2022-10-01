Зеленский захотел наказать всех причастных к референдумам

Все причастные к организации или проведению референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией будут привлечены к ответственности, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил, что вводятся санкции против ключевых лиц и значимых российских предприятий, а также «граждан других стран, которые приняли участие» в референдуме. По его словам, список санкций СНБО Украины «действительно большой», он будет включать «достаточно громкие фамилии», передает ТАСС.

Как пишет украинское издание «Зеркало недели», СНБО, в частности, ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаска и Михаила Фридмана, украинского политика Виктора Медведчука и экс-президента Украины Виктора Януковича. Сообщается, что в список попали лица, «идущие в пакете синхронизации с санкциями ЕС», передает РИА «Новости».

Секретарь СНБО Алексей Данилов не конкретизировал, кто вошел в санкционный список, заявив, что в пакете тысячи фамилий представителей российского бизнеса, а также компаний.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

—