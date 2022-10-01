Россияне выбрали новую страну для покупки жилья

Вопреки мировой экономической нестабильности граждане России

продолжают проявлять интерес к приобретению недвижимости. Более того, не редко

россияне покупают дома или квартиры за границей. Кто-то использует новое жилье

как инструмент инвестиций, а кто-то просто желает переехать.

К слову, в других странах зачастую при прочих равных

условиях встречается более дешевая недвижимость. Так или иначе, россияне

выбрали новую страну для покупки жилья. В последнее время у них растет интерес

к США.

Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на исследование

компании Florida.Realestate. Аналитики выяснили, что в прошлом месяце граждане

России интересовались покупкой американской недвижимости на восемь процентов

чаще, чем в позапрошлом. А в июле рост по отношению к июню составил девять

процентов.

По данным исследования, наиболее популярными штатами среди

россиян являются Флорида и Калифорния. Это значит, что граждане нашей страны

рассматривают для покупки дома или квартиры в южных регионах, преимуществом которых

является теплая погода и большие пляжи.

Ранее “Дни.ру” рассказывали, в каких странах можно

приобрести недвижимости по цене двухкомнатной квартиры в Москве. Среди

популярных направлений – ОАЭ, Таиланд и Италия.

Кстати, купить жилье по доступной цене можно и в Москве. Как сообщает портал “Вести Подмосковья”, продавцы квартир в столице предлагают скидки до 40%.