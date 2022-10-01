Россияне выбрали новую страну для покупки жилья
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Вопреки мировой экономической нестабильности граждане России
продолжают проявлять интерес к приобретению недвижимости. Более того, не редко
россияне покупают дома или квартиры за границей. Кто-то использует новое жилье
как инструмент инвестиций, а кто-то просто желает переехать.
К слову, в других странах зачастую при прочих равных
условиях встречается более дешевая недвижимость. Так или иначе, россияне
выбрали новую страну для покупки жилья. В последнее время у них растет интерес
к США.
Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на исследование
компании Florida.Realestate. Аналитики выяснили, что в прошлом месяце граждане
России интересовались покупкой американской недвижимости на восемь процентов
чаще, чем в позапрошлом. А в июле рост по отношению к июню составил девять
процентов.
По данным исследования, наиболее популярными штатами среди
россиян являются Флорида и Калифорния. Это значит, что граждане нашей страны
рассматривают для покупки дома или квартиры в южных регионах, преимуществом которых
является теплая погода и большие пляжи.
Ранее “Дни.ру” рассказывали, в каких странах можно
приобрести недвижимости по цене двухкомнатной квартиры в Москве. Среди
популярных направлений – ОАЭ, Таиланд и Италия.
Кстати, купить жилье по доступной цене можно и в Москве. Как сообщает портал “Вести Подмосковья”, продавцы квартир в столице предлагают скидки до 40%.
Смотреть комментарии → Комментариев нет