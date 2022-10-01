 

Россияне выбрали новую страну для покупки жилья

01.10.2022, 1:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вопреки мировой экономической нестабильности граждане России
продолжают проявлять интерес к приобретению недвижимости. Более того, не редко
россияне покупают дома или квартиры за границей. Кто-то использует новое жилье
как инструмент инвестиций, а кто-то просто желает переехать.

К слову, в других странах зачастую при прочих равных
условиях встречается более дешевая недвижимость. Так или иначе, россияне
выбрали новую страну для покупки жилья. В последнее время у них растет интерес
к США.

Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на исследование
компании Florida.Realestate. Аналитики выяснили, что в прошлом месяце граждане
России интересовались покупкой американской недвижимости на восемь процентов
чаще, чем в позапрошлом. А в июле рост по отношению к июню составил девять
процентов.

По данным исследования, наиболее популярными штатами среди
россиян являются Флорида и Калифорния. Это значит, что граждане нашей страны
рассматривают для покупки дома или квартиры в южных регионах, преимуществом которых
является теплая погода и большие пляжи.

Ранее “Дни.ру” рассказывали, в каких странах можно
приобрести недвижимости по цене двухкомнатной квартиры в Москве. Среди
популярных направлений – ОАЭ, Таиланд и Италия.

Кстати, купить жилье по доступной цене можно и в Москве. Как сообщает портал “Вести Подмосковья”, продавцы квартир в столице предлагают скидки до 40%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08.21 / Певица Луна вышла замуж за гитариста Александра Волощука

31.05.22 / Сколько цивилизаций существовало на Земле?

19.02.22 / Цены на московские квартиры достигли потолка: Покупатели бегут в область

25.06.22 / Андрей Данилко устроил антироссийскую провокацию в Амстердаме

03.06.22 / Не Путин, а провальная политика Байдена — Fox выявил причины экономических проблем США

18.02.21 / Роскачество определило лучшую «незамерзайку» для празднования 23 февраля

14.09.22 / Ученые раскрыли секреты эффективности “Арбидола” против COVID-19

23.10.21 / Посол Таджикистана вызван в МИД России из-за некачественного ремонта кремлевской стены

16.09.22 / На Урале мужчина помер посреди улицы после харкания кровью

28.09.21 / Модный словарь: чем отличается свитер от джемпера и что такое дастер (называем вещи своими именами)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика