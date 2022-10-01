 

“Осужденных использовать в боевых действиях необходимо аккуратно”: Пригожин высказался об инициативе чиновников Башкирии

01.10.2022, 1:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Если среди башкирских парламентариев есть те, кто отсидел лет 10-20 и знает специфику тюремной жизни, то это очень помогло бы в решении подобных вопросов. Осужденных использовать в боевых действиях необходимо очень аккуратно. Боюсь, что данный закон закосит их под одну гребенку”, – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы заключенные заменили тех, кто должен был попасть под частичную мобилизацию по закону. В особенности, когда речь идет о попытке чиновников “отсидеться” в стороне при проведении СВО.

“Насколько мне известно, такая ситуация сейчас повсеместно. Большинство чиновников и членов их семей ищут все новых и новых кандидатов для мобилизации, чтобы самим остаться в теплой привычной атмосфере – курорты, яхты, рестораны”, – подытожил бизнесмен.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным с 21 сентября. В рамках мобилизационных мероприятий планируется укомплектовать военные формирования из 300 тысяч мобилизованных россиян. В этой ситуации парламент Башкирии внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предполагает позволить осужденным участвовать в СВО. При этом один день участия в военных действиях депутаты предлагают приравнять к 10 суткам пребывания в местах лишения свободы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08.22 / Никаких скучных черных штанов: как вписать в свой образ модные брюки женщинам за 50

29.06.22 / Смердящая раздувшаяся Семенович довела до омерзения: Могу себе позволить попукать!

28.03.22 / Наоми Кэмпбелл показала редкое фото с дочкой по особому поводу

26.06.21 / Окрашивание волос в стиле nude – бьюти-тренд лета: что за оттенок и как сделать

30.06.21 / Скандалы: «Золотая магистраль в Сочи

28.05.22 / Мнение: В далекой-далекой галактике…

25.02.22 / Видео очевидцев спецоперации на Украине: В результате действий ВСУ есть погибшие и раненые

22.06.22 / Трамп – рецессия в Америке уже наступила, безумная политика ведёт к мировой войне

14.12.21 / «Человек-паук: Нет пути домой» получил наивысшие оценки критиков

13.08.22 / Внедряем в жизнь здоровые привычки: на самом ли деле полезно ходить после еды и как это делать правильно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика