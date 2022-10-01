Рогов сообщил о 30 жертвах украинского удара по беженцам в Запорожской области
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Число жертв украинского артиллерийского удара по колонне машин с беженцами в Запорожской области возросло до 30, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в Telegram, что еще 88 человек получили ранения. Среди жертв обстрела есть двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Кроме того, ранена трехлетняя девочка.
Напомним, украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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