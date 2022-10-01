Представитель Газпрома Куприянов оценил ситуацию с «Северными потоками»

В трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» находилось около 800 млн кубометров газа – это потребление Дании за три месяца, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в СБ ООН.

Как указал Куприянов, имеющиеся данные позволяют с уверенностью говорить, что нарушение герметичности стало следствием физических повреждений. Оба газопровода в момент аварии были готовы к работе, хотя поставки по ним не осуществлялись, передает ТАСС.

Куприянов сообщил, что Газпром начал искать способы восстановить работоспособность системы, это сложная техническая задача, сроки ее выполнения оценить не представляется возможным, сейчас требуется физически обследовать места повреждений.

Он назвал ситуацию беспрецедентной, указав, что Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса. Куприянов подчеркнул, что Россия и Газпром потратили огромное количество сил и средств на эти газопроводы.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, у РФ «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.

—