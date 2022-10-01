 

Байден подписал закон о помощи Украине на 12,4 млрд долларов

01.10.2022, 0:55, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства США, закон включает 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине, сообщил Белый дом.

«Закон о продолжении выделения ассигнований и дополнительных ассигнованиях на Украину, 2023» предусматривает финансирование правительства США до 16 декабря. Речь идет о финансировании действующих программ, деятельности федерального правительства, а также дополнительных ассигнованиях для реагирования на ситуацию на Украине, передает ТАСС.

Напомним, Сенат США одобрил законопроект, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине. Пентагон объявил о выделении нового транша «военной помощи» Украине на сумму 1,1 млрд долларов, сообщили в ведомстве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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