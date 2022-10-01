Das Erste – тепло не по карману — детские сады и дома престарелых в Германии просят помощи государства

Из-за растущих цен на электроэнергию детские сады и дома престарелых в Германии столкнулись с серьёзными проблемами, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Более экономно обслуживать тех, кто нуждается в уходе, — задача не из лёгких: понижать температуру там, где проводят время пожилые люди или маленькие дети, нельзя. Надеяться остаётся только на помощь государства — оплачивать выросшие вдвое счета многим будет не по карману.

С субботы начинается не только новый месяц, но и период, который здесь, в Германии, называется отопительным. Иными словами, с первого октября по конец апреля арендодатели, как правило, должны потянуть за рычаг и так настроить центральные отопительные установки, чтобы дома у всех было тепло. Но так бывает обычно. Однако эта зима не будет обычной: из-за взрывного роста расходов на электроэнергию многие рискуют столкнуться с вопросом: «ты ещё топишь или уже мёрзнешь?» Но что если просто надеть свитер потолще недостаточно, чтобы решить проблему? Например, как в детских садах или инвалидных домах. На пороге каких проблем сейчас стоят такие учреждения, расскажет Том Шнайдер.

Время обеда в доме престарелых Am Mariengrund в Бранденбурге на Хафеле. Когда в обеденном зале зажигается свет, [за то время,] чтобы наполнить тарелки, уже набегает некоторый объём энергии. Энергия тут расходуется не только на кухне, но также идёт на отопление, горячую воду, освещение и работу техники. Более экономно обслуживать тех, кто нуждается в уходе, — настоящий вызов.

ДАНИЭЛА МАЙЕР, руководитель дома престарелых: Старшие из здешних обитателей замерзают относительно быстро, поэтому надо сказать, что отопление должно оставаться включённым. Так что приворачивать его тут было бы неправильно. Есть комнаты, про которые можно сказать, что там можно снизить температуру, потому что они используются не постоянно, но в комнатах жильцов, в столовой зоне и в коридорах должно быть достаточно тепло.

СОТРУДНИК: Вот отопительная установка.

Дом престарелых отапливается за счёт централизованного теплоснабжения — до сих пор этот вариант был крайне экономичным в плане затрат.

СОТРУДНИК: Тепло попадает сюда с температурой 72 градуса, затем проходит через теплообменник и потом идёт обратно с температурой 54 градуса.

Однако и поставщик коммунальных услуг подаёт отопление, используя для этого газовую теплостанцию.

МОНИКА ШТАЙЛЕН, поставщик услуг компании Korian: В данный момент мы рассчитываем, что расходы на электроэнергию, в том числе для дома престарелых Am Mariengrund, в любом случае увеличатся вдвое — хотя там мы отапливаем дом не газом, а через централизованное отопление. Общее повышение цены в любом случае увеличит расходы до 200 процентов.

При проветривании, по возможности, оставлять окна открытыми не слишком надолго, как можно внимательнее следить за температурой в комнатах. Не расходующие много энергии лампы LED, благодаря датчикам движения, включаются только по необходимости. Сумма множества отдельных мер должна привести к экономии 15 процентов энергии при том же качестве ухода.

В этом берлинском детском саду недовольны такими целями по экономии. Дети от ясельного до более старшего детсадовского возраста должны иметь возможность свободно перемещаться на как можно более широком пространстве. Достаточно хорошо отапливаемые комнаты тут нужны обязательно. В детских садах, как и в домах престарелых, считают, что ввиду взрывного роста цен ход сейчас за государством.

ТОМАС ШТРЗАЛКА, руководитель детского сада: Совершенно ясно, что крайне трудно поддерживать прежнее качество, так что мы срочно нуждаемся в помощи со стороны политических кругов, чтобы иметь возможность продолжать предоставлять для детей услуги прежнего качества.

МОНИКА ШТАЙЛЕН: Есть отдельные политики, которые уже обсуждают возможность предоставить в сфере ухода своего рода спасательную систему. Мы, конечно же, поддерживаем эту идею, мы хотим этого и надеемся на это.

Многие обитатели домов престарелых опасаются, что стремительно растущие расходы будут переложены на них. Многие не смогут себе этого позволить. Но кто тогда будет за это платить? Это лишь один из множества вопросов, на которые теперь должны ответить политики.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2022 года.